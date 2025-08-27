La maquinaria de la nueva concesión de CLIBA llega en breve a Neuquén

Comenzó el reemplazo de contenedores viejos por nuevos para la separación de residuos en Neuquén (foto Oscar Livera)

El 3 de setiembre el municipio presentará el equipamiento con el que se modernizará el servicio de higiene y recolección de residuos en la ciudad, tras la renovación de la licitación a Cliba Tecsan por 8 años. Incluirá hasta barredoras de bicisendas y de paseos costeros, se indicó.

La nueva prestación comenzará el 4 de septiembre en Neuquén capital e incluirá no solo la denominada recolección manual, la de los camiones y recolectores que levantan los residuos en los canastos de los frentistas, sino el barrido de calles y desobstrucción de pluviales.

Agregaron a la limpieza, la tarea en los 76 kilómetros de bicisendas y más de 30 kilómetros de verdones y paseos costeros, veredas a las que se aplicará la desinfección, como en pandemia. Agregaron camiones especiales para evacuar los centros de referencia, donde se reciben los residuos voluminosos.

La presentación será en la calle Mitre el 3 de septiembre y la flota de la concesión de Cliba, comenzará la medianoche del 4 los circuitos con la flota nueva. Los contenedores serán de 3 metros cúbicos de capacidad en el centro y los de un metro cúbico, de plástico, se dispondrán en el macrocentro nuevos.

No será más «Sepa Rap» sino «Ciudad Limpia 2035», con detalles que se presentarán a la ciudad en público, la semana que viene.

En números, la presentación involucrará 18 camiones prensa recolectores cero kilómetro, tanto motor como carrocería, dijo el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Hasper.

Serán tres barredoras de gran tamaño, tercera generación y cero kilómetro, dos minibarredoras para las bicisendas, bulevares de las avenidas y paseos costeros, son parte de la dotación.

El nuevo servicio de concesión involucra el barrido mecánico en troncales como el metrobús o la avenida del Trabajador, así como nuevas avenidas en la zona de la autovía, como la Casimiro Gómez.

Agregaron dos equipos vactor cero kilómetro también para limpieza de sumideros, pluviales y bocas de tormenta, además de la recolección mecánica a través de los contenedores.

«Los choferes de Neuquén ya viajaron a Buenos Aires para venir con los vehículos, que el 4 deben estar funcionando», describió Hasper.

«Incorporamos una lavadora de veredas», indicó. Las hidrolavadoras, describió Hasper, son camiones más chicos que un recolector que tendrán reservorio de agua de unos 2.000 litros para desinfección de veredas.

Para centros de referencia, restos de incendio y acumuladores

Para los centros de distribución de la ciudad, donde se reciben los residuos voluminosos de los vecinos se recibirán 3 camiones con cajuelas de 20 metros cúbicos de capacidad. Servirán para evacuar los centros de transferencia y servicios especiales: en caso de restos de un incendio de vivienda, describió Hasper u operativos especiales como los que se llevan a cabo algunas veces al año en casas y patios de personas denunciadas como acumuladoras.

Los nuevos contenedores

Mientras se prepara el inicio de la nueva prestación, comenzó el recambio de depósitos y contendores. Desde la zona oeste hacia el centro, está el operativo de recambio de los viejos papeleros de color naranja por los nuevos, que son de color gris y tienen colilleros.

En el macrocentro, inició en los barrios alrededor de la avenida Raúl Alfonsin, en el sector Terrazas y en Parque Industrial la reposición de los contenedores negros y verdes por unidades nuevas.

El fin de semana, en el microcentro, se dispondrán los contenedores de metal, sin ruedas, de tres metros cúbicos de capacidad y con disposición bilateral de residuos. Tienen la misma función: juntar residuos húmedos en algunos dispositivos y por separado los secos: cartones vidrios y metal .