Edersa invirtió $300 millones para mejorar el servicio eléctrico en Los Menucos

La distribuidora eléctrica Edersa culminó una obra clave para fortalecer el sistema de distribución eléctrica en la localidad de Los Menucos, con una inversión que superó los 300 millones de pesos.

Edersa finalizó una obra clave en Los Menucos

El proyecto consistió en el tendido de una nueva red de media tensión de 13,2 kV que se extiende por más de 1.200 metros desde la estación transformadora local. Según informaron desde la empresa, las nuevas líneas trifásicas comenzarán a energizarse en los próximos días y permitirán mejorar la calidad y la previsibilidad del suministro eléctrico para buena parte del casco urbano.

De acuerdo con la compañía, la obra también permitirá independizar el sistema eléctrico de Los Menucos de la red que abastece a Sierra Colorada. “Esta obra es vital para lograr un mejor servicio de distribución eléctrica en el casco urbano de Los Menucos, dado que lo independizamos de la red que abastece a Sierra Colorada. Es decir, al lograr esta ‘isla’, cuando surjan fallas hacia Sierra Colorada, no afectará a Los Menucos”, explicó el gerente de Planificación y Operaciones de Edersa, José Cainelli.

La región de la Línea Sur se abastece actualmente a través de una extensa línea de media tensión de más de 300 kilómetros que parte desde Alicurá y llega hasta Sierra Colorada, por lo que las mejoras en la red resultan estratégicas para garantizar la estabilidad del servicio en distintas localidades.

Desde la empresa destacaron que en los últimos años se realizaron inversiones para modernizar la red, mejorar las protecciones y reducir las contingencias en el suministro eléctrico. Según detalló Cainelli, los avances se reflejan en que las fallas que antes provocaban cortes prolongados ahora suelen manifestarse como microcortes o breves interrupciones.

En ese sentido, explicó que durante las últimas tormentas y descargas atmosféricas sobre las instalaciones eléctricas se registraron pequeñas interrupciones, pero sin impactos prolongados en el servicio, lo que —según la compañía— evidencia el resultado de las mejoras implementadas en el sistema.