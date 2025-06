Ola polar en la Patagonia: ¿Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono?

La ola polar ya se instaló en el país y en la Patagonia rige un alerta meteorológico para este fin de semana, con anticipo de temperaturas extremadamente bajas. Según informó AIC, las mínimas que podrían llegar a los -14° en algunos sectores de Río Negro y Neuquén. Ante esto, el uso de artefactos de calefacción aumenta y con ello las alertas por intoxicación de monóxido de carbono.

Enterate acá qué pasa cuando inhalas monóxido de carbono (CO), cuáles son los síntomas y cómo se puede prevenir, en la puerta de la llegada de la ola polar en la Patagonia.

Ola polar en la Patagonia: ¿Dónde puede generarse monóxido de carbono en una casa?

El monóxido de carbono puede producirse en cualquier artefacto que queme combustibles: pueden ser de origen natural o artificial. Esto quiere decir que las cocinas a leña, salamandras, braseros, calderas, calefones, estufas, hornos y hornallas pueden emitir este gas mortal si la combustión no se realiza de manera completa.

Las causas del origen del monóxido de carbono en los artefactos pueden ser:

Mal estado de los conductos de evacuación de los gases de la combustión, desacoplados, deteriorados o mal instalados.

Acumulación de hollín u otro material en el quemador.

Insuficiente ventilación del ambiente en donde hay una combustión.

Instalación de artefactos en lugares inadecuados.

Ola polar en la Patagonia: ¿Qué produce en el cuerpo la inhalación de monóxido de carbono?

El monóxido de carbono (CO) es un gas venenoso e invisible que no tiene olor, ni color. Se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales tales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gasoil, nafta, etc., utilizados en sistemas para calefaccionar el hogar.

La inhalación de CO es uno de los accidentes más comunes durante el invierno y es altamente peligroso debido a que no presenta síntomas visibles en el cuerpo: no irrita la nariz ni los ojos. Eso significa que no se puede detectar por los sentidos como el del olfato y, por lo tanto, puede pasar desapercibido hasta que sea demasiado tarde.

Al tratarse de un gas extremadamente tóxico, en niveles altos, puede causar la muerte en cuestión de minutos. El gas, ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno y dificultando su circulación. Como consecuencia, la falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón, se pueden producir diferentes alteraciones y generar la muerte.

Ola polar en la Patagonia: ¿Cuáles son los síntomas por inhalación de monóxido de carbono?

En ocasiones las intoxicaciones por monóxido de carbono parecen ser síntomas de intoxicaciones alimentarias, gripe o ataques cerebrovasculares. Se debe sospechar una intoxicación cuando una o varias personas al mismo tiempo presentan los siguientes síntomas:

Dolor de cabeza

Mareos

Somnolencia

Debilidad

Cansancio

Náuseas/vómitos

Pérdida del conocimiento y/o convulsiones

Palpitaciones, dolor de pecho

Paro cardiorrespiratorio



Ola polar en la Patagonia: ¿Cómo evitar la intoxicación por monóxido de carbono?

Los especialistas señalan que ante la sospecha de estar padeciendo una intoxicación es pertinente ventilar el espacio: abrir puertas y ventanas, tomar aire del exterior, apagar los artefactos y evitar permanecer en el lugar.

Cómo prevenir la intoxicación