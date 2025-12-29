Pago por zona desfavorable: cómo y cuándo cobrarán los policías retirados en Río Negro

El Gobierno de Río Negro comenzará este viernes el pago de una nueva cuota correspondiente a la reparación histórica acordada con policías retirados y pensionados.

La medida beneficiará a 3.016 agentes retirados o pensionados, a quienes se les abonará el concepto de zona desfavorable. Para este pago, la provincia destinará un total de $1.642 millones.

El calendario de cobro será el siguiente:

Viernes 2: personas de entre 76 y 79 años y mayores de 80.

Lunes 5: personas de entre 66 y 75 años.

Martes 6: personas de entre 61 y 65 años y menores de 60.

Según la información oficial, el pago se realiza en el marco de la política de reparación histórica impulsada por la provincia, que busca reconocer los años de servicio de quienes integraron la fuerza policial.