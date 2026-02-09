Cómo obtener colchones y pañales gratis de PAMI: guía paso a paso para afiliados

Para muchos afiliados de PAMI, el acceso a insumos básicos de salud puede representar un desafío económico y administrativo. Sin embargo, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) mantiene vigentes programas clave para mejorar la calidad de vida de quienes tienen movilidad reducida o necesidades de higiene específicas.

Desde la entrega de colchones antiescaras hasta la provisión mensual de hasta 90 pañales, el trámite ante PAMI ahora puede iniciarse de manera digital, agilizando los tiempos de espera y evitando traslados innecesarios a las agencias.

PAMI Colchones antiescaras: el requisito clave para obtenerlo sin costo

El colchón antiescaras no es solo un elemento de confort, sino una herramienta médica vital para prevenir úlceras y mejorar la circulación en pacientes que pasan mucho tiempo en cama. Para solicitarlo, el afiliado o su apoderado debe cumplir con un paso fundamental: la Orden Médica Electrónica (OME).

Este documento debe ser emitido por un médico de PAMI. En caso de no contar con la orden digital, se puede presentar de forma presencial la orden médica manual acompañada de un resumen de la historia clínica que especifique el peso y la altura del paciente.

Este beneficio está diseñado para distribuir el peso de manera uniforme y es una de las prestaciones más valoradas por las familias que cuidan a adultos mayores con dependencia.

PAMI Pañales gratis: cómo inscribirse en el padrón HAD

La entrega mensual de absorbentes descartables es un alivio directo al bolsillo. Para acceder, el afiliado debe estar inscripto en el padrón del Programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD). Una vez registrado, el proceso es automático mes a mes, pero requiere de una receta electrónica vigente donde el profesional detalle el diagnóstico y la cantidad necesaria.

Cantidades : según la indicación médica, PAMI entrega módulos de 30, 60 o hasta 90 unidades por mes.

: según la indicación médica, entrega módulos de por mes. Entrega : se realiza directamente en el domicilio declarado dentro de los 30 días posteriores a la aprobación.

: se realiza directamente en el domicilio declarado dentro de los 30 días posteriores a la aprobación. Recepción: cualquier persona mayor de edad puede recibir el pedido en la casa, facilitando la logística familiar.

PAMI Trámite digital o presencial: ¿cuál elegir?

Aunque PAMI permite realizar estas gestiones de forma presencial solicitando un turno previo, la recomendación para este 2026 es utilizar los canales digitales. El trámite online no solo acorta los plazos de entrega, sino que permite hacer un seguimiento en tiempo real del estado de la solicitud.

Para ambos beneficios, es indispensable contar con el DNI y la credencial de PAMI actualizada. Si la necesidad del afiliado supera los módulos estándar (por ejemplo, más de 90 pañales), la solicitud pasará a una evaluación especial del Nivel Central del Instituto para garantizar que se cubra el requerimiento médico específico.