PAMI 2026: tres beneficios gratuitos que mejoran el cuidado en el hogar
La obra social PAMI garantiza la entrega sin costo de elementos críticos para la movilidad, higiene y visión de sus afiliados. Con nuevas modalidades digitales y entrega "puerta a puerta", el programa busca simplificar la vida de más de cinco millones de jubilados.
En un contexto donde el bienestar doméstico es prioridad, PAMI ha consolidado su red de asistencia mediante la entrega de insumos esenciales que suelen representar un gasto elevado para las familias. A través de una gestión mayoritariamente online, que pueden realizar tanto los titulares como sus apoderados o familiares, la obra social de jubilados y pensionados facilita desde tecnología para el descanso hasta soluciones de movilidad y visión.
La clave de este año para acceder a los insumos esenciales gratuitos de PAMI es la Orden Médica Electrónica (OME), el documento digital que agiliza los tiempos y elimina las esperas innecesarias en las agencias.
PAMI 2026. Programa Accesorios: equipamiento para el hogar
Para pacientes con movilidad reducida o que requieren cuidados especiales en cama, PAMI provee tres elementos fundamentales a través de su programa de Accesorios:
- Colchón antiescaras: diseñado para prevenir lesiones en personas con alto grado de inmovilidad.
- Inodoro portátil: una solución clave para quienes padecen trastornos de movilidad y comorbilidades.
- Trapecio: el soporte necesario para asistir los cambios de posición y facilitar la autonomía en la cama.
Para solicitarlos, basta con presentar la OME. En caso de no poseerla, se requiere el DNI, la orden manual y un resumen de la historia clínica que detalle peso y talla del afiliado.
PAMI 2026. Salud Visual: anteojos gratis y buscador de ópticas
Este beneficio visual es uno de los más requeridos. La obra social PAMI cubre anualmente dos pares de lentes (uno de cerca y otro de lejos) o un par de bifocales, incluyendo tanto el armazón como los cristales.
- Cómo gestionarlo: tras la consulta con un oftalmólogo de PAMI y la emisión de la receta (que tiene 150 días de validez), el jubilado puede elegir su armazón directamente en cualquier óptica adherida.
- Dato útil: en la web oficial existe un buscador para filtrar ópticas por provincia y localidad.
PAMI 2026. Pañales a domicilio: la modalidad «puerta a puerta»
Desde mediados de 2025, el programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) eliminó los intermediarios. Ahora, los pañales y apósitos se entregan directamente en el lugar de residencia declarado, sin costo de envío.
- Cantidades: según el nivel de incontinencia, se entregan módulos de 30, 60 o 90 unidades por mes.
- Requisitos: el afiliado debe estar inscripto en el padrón del programa y contar con una receta electrónica vigente emitida por su médico de cabecera.
