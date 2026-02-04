Cómo obtener anteojos gratis de PAMI: requisitos y pasos para acceder a tu beneficio en febrero 2026

En el marco del fortalecimiento de la salud visual para sus afiliados, PAMI mantiene vigente en febrero 2026 su programa de cobertura total para anteojos y elementos ópticos. El beneficio permite que cada persona acceda a un par de lentes para ver de cerca y otro para ver de lejos, o bien optar por un par de bifocales, por cada año prestacional.

Bajo la premisa de agilizar la atención y evitar traslados innecesarios en pleno verano, el trámite para pedir lentes gratis ante PAMI se ha digitalizado por completo: la receta ya no se imprime, sino que viaja por el sistema directamente desde el oftalmólogo hacia la óptica de libre elección.

Documentación y requisitos para los anteojos gratis de PAMI: qué se necesita para la consulta digital

Para acceder a la prestación, el afiliado a PAMI ya no requiere autorizaciones presenciales en las oficinas del organismo. El proceso se inicia con la consulta al médico especialista y continúa directamente en la óptica con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad : esencial para acreditar identidad.

: esencial para acreditar identidad. Credencial de afiliación : en cualquiera de sus formatos vigentes.

: en cualquiera de sus formatos vigentes. Orden Médica Electrónica (OME) : emitida por un oftalmólogo de cartilla. Es fundamental que la receta esté cargada en el sistema online (no requiere impresión) y tiene una validez de 150 días .

: emitida por un oftalmólogo de cartilla. Es fundamental que la receta esté cargada en el sistema online (no requiere impresión) y tiene una validez de . Escala FIN: únicamente para quienes solicitan lentes bifocales por primera vez, sujeta al criterio de la agencia correspondiente.

Guía paso a paso para pedir los anteojos gratis de PAMI: ¿dónde y quién puede realizar el trámite?

La libertad de elección es el pilar de este servicio. El afiliado puede seleccionar cualquier óptica dentro del territorio nacional que trabaje con la cartilla de PAMI, sin estar limitado a su zona de residencia.