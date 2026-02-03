PAMI 2026: Cómo acceder a la cobertura del 100% en medicamentos para enfermedades graves

Garantizar el acceso a la salud en tratamientos de alta complejidad es el eje central del programa de medicamentos de PAMI para este 2026. El sistema actual permite que miles de afiliados reciban medicación crítica sin costo alguno, utilizando la receta electrónica como llave de acceso directa en las farmacias.

Ya sea por diagnóstico específico o por razones de vulnerabilidad económica, existen tres caminos claros que ofrece PAMI para alcanzar la cobertura del 100%, eliminando barreras financieras en momentos de salud delicados.

PAMI 2026: patologías con cobertura automática al 100%

Para un grupo extenso de enfermedades consideradas crónicas y graves, el beneficio es pleno y no requiere trámites adicionales de subsidio, siempre que el afiliado esté empadronado:

Diabetes : incluye insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas.

: incluye insulina, hipoglucemiantes orales y tiras reactivas. Cáncer y Oncohematología : fármacos para oncología y tratamientos específicos como la Lenalidomida.

: fármacos para oncología y tratamientos específicos como la Lenalidomida. VIH y Hepatitis : cobertura total en antirretrovirales y tratamientos para Hepatitis B y C.

: cobertura total en antirretrovirales y tratamientos para Hepatitis B y C. Trasplantes : inmunosupresores y medicación postrasplante esencial para evitar el rechazo de órganos.

: inmunosupresores y medicación postrasplante esencial para evitar el rechazo de órganos. Enfermedades Crónicas Complejas : tratamientos para hemofilia, insuficiencia renal crónica, artritis reumatoidea, osteoartritis y enfermedades fibroquísticas.

: tratamientos para hemofilia, insuficiencia renal crónica, artritis reumatoidea, osteoartritis y enfermedades fibroquísticas. Oftalmología: medicamentos específicos para tratamientos intravítreos.

PAMI 2026: el Subsidio Social como alivio para medicamentos ambulatorios

Aquellos afiliados a PAMI que no cuentan con recursos suficientes para pagar medicamentos de uso común (que habitualmente tienen descuentos del 40% al 80%) pueden solicitar el Subsidio por Razones Sociales para obtener la gratuidad total. Los requisitos vigentes en 2026 son:

Ingresos : percibir menos de 1,5 haberes previsionales mínimos (el límite sube a 3 haberes si convive un familiar con CUD).

: percibir menos de 1,5 haberes previsionales mínimos (el límite sube a 3 haberes si convive un familiar con CUD). Patrimonio : no poseer más de un inmueble ni vehículos con menos de 10 años de antigüedad (salvo hogares con CUD).

: no poseer más de un inmueble ni vehículos con menos de 10 años de antigüedad (salvo hogares con CUD). Exclusividad: no contar con cobertura de medicina prepaga en simultáneo.

PAMI 2026: las vías de excepción cuando el gasto supera el presupuesto

Si un jubilado no cumple con los requisitos del subsidio social pero el costo de su medicación representa un peso excesivo en su economía, puede recurrir a la vía de excepción. Este recurso permite solicitar el 100% de cobertura si el gasto total en remedios supera el 15% de los haberes mensuales.

Para iniciar este trámite, se requiere:

un informe social .

. la revalidación médica del tratamiento.

del tratamiento. la receta electrónica que fundamente la necesidad imperiosa del fármaco.

Cabe recordar que para retirar cualquier medicación solo se necesita el DNI y la credencial PAMI, siempre que el médico ya haya enviado la receta al sistema digital.