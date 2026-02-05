PAMI 2026: el nuevo esquema que optimiza la atención para jubilados y beneficiarios de asignaciones

En el marco de un plan de modernización integral, PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) puso en marcha un nuevo modelo prestacional que promete transformar la experiencia del afiliado.

El objetivo central de PAMI es terminar con la fragmentación de la atención médica, permitiendo que tanto jubilados como titulares de pensiones por asignaciones específicas (como las PNC) cuenten con un prestador de referencia asignado.

Bajo este esquema, el paciente podrá realizar consultas, estudios de diagnóstico y tratamientos en un mismo centro de salud, optimizando los tiempos de respuesta y evitando traslados innecesarios.

Centros de referencia: las especialidades que cambian la atención de PAMI

Según informó el sitio Econoblog, implementación de este sistema de PAMI será progresiva y se completará en un plazo de 60 días.

Durante este periodo, los afiliados verán una centralización de servicios en instituciones que funcionarán como nodos de salud integrales. Este cambio es especialmente relevante para quienes requieren un seguimiento constante por patologías crónicas.

Las especialidades médicas que ya se integran a este nuevo modelo de «ventanilla única» de salud incluyen:

Diagnóstico por imágenes y Cardiología.

Oftalmología, Urología y Traumatología.

Ginecología, Obstetricia y Gastroenterología.

Cirugía General.

PAMI 2026: qué pasa con los turnos otorgados y la libertad de elección

Una de las mayores preocupaciones de los beneficiarios de asignaciones y jubilaciones ante cambios estructurales es la pérdida de prestaciones vigentes. Al respecto, PAMI fue categórico: ningún turno asignado previamente será cancelado. Los pacientes que ya tengan citas programadas en centros distintos a su futuro centro de referencia podrán asistir con normalidad.

Además, el organismo confirmó que se mantiene vigente la libertad de elección. Si bien el sistema propone un centro de referencia para coordinar mejor la historia clínica del paciente (inspirado en modelos de salud internacionales), el afiliado conservará el derecho de optar por atenderse con otro profesional fuera del esquema sugerido si así lo prefiere.

Esta medida busca garantizar un acceso equitativo y previsible, asegurando que la transición sea paulatina y sin interrupciones en los servicios de salud actuales.