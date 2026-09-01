Paro de ATE en aeropuertos: cuándo serán las medidas de fuerza y cómo podrían afectar a los vuelos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció medidas de protesta para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en los 27 aeropuertos de la Argentina, tras el fracaso de las negociaciones paritarias. El gremio advirtió que la realización de paros y asambleas podría generar demoras y afectar la operación de vuelos.

Paro de ATE en aeropuertos: qué días y horarios habrá protestas

Clarín detalló que las medidas se llevarán adelante durante dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Según informó ATE, durante esos períodos únicamente se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y los vuelos oficiales.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que los trabajadores comunicaron la protesta con anticipación para permitir una respuesta del Gobierno a sus reclamos. “Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores”, afirmó el dirigente.

La protesta alcanza a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde el gremio reclama una mejora de las condiciones salariales y laborales. Aguiar señaló que los sueldos del sector están “absolutamente deteriorados” y consideró que no guardan relación con las responsabilidades que tienen los empleados.

Ante la posibilidad de modificaciones en los servicios, los pasajeros que tengan vuelos programados para el jueves o viernes deberían consultar con anticipación el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a las comunicaciones de las aerolíneas.

ATE anticipó que las medidas se mantendrán en los horarios establecidos mientras no haya avances en las negociaciones salariales.

Con información de Clarín