Paro general de la CGT: así funcionarán los bancos y las transferencias este jueves 19 de febrero

El paro general convocado por la CGT para este jueves modificará el funcionamiento de los bancos y las transferencias en todo el país. No habrá atención presencial en las sucursales y se prevén restricciones para acceder a efectivo, mientras que los canales digitales operarán con normalidad.

Según informó Infobae, las entidades financieras garantizarán la operatividad de homebanking, aplicaciones móviles y billeteras virtuales. La medida responde a la adhesión del gremio bancario a la protesta de 24 horas contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Paro general de la CGT: qué pasará con bancos, cajeros y efectivo en todo el país

Las puertas de los bancos permanecerán cerradas durante todo el horario habitual. No se realizarán trámites presenciales como apertura de cuentas, depósitos en ventanilla, retiro de chequeras ni gestiones vinculadas a créditos o cajas de seguridad.

Bancos cerrados: no habrá atención presencial durante el paro general de la CGT.

Las operaciones digitales estarán habilitadas durante la jornada. Se podrán hacer transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y compras con tarjeta de débito o crédito. Los cajeros automáticos funcionarán, aunque la reposición de billetes no estará asegurada.

El transporte de caudales tendrá restricciones por la adhesión del gremio de Camioneros. La recarga de efectivo en cajeros podría verse afectada, especialmente en zonas alejadas o de alta demanda, por lo que se recomendó anticipar extracciones.

Transporte, salud y administración pública: los otros servicios afectados por el paro

Como alternativa, se podrá utilizar el sistema Extra Cash, que permite retirar hasta $30.000 en comercios adheridos al pagar con tarjeta de débito. El monto dependerá de la disponibilidad de cada local y de los límites establecidos.

El paro general también impactará en el transporte público, con suspensión de colectivos, trenes y subtes. En salud habrá guardias mínimas y se postergarán turnos programados. La administración pública nacional, provincial y municipal no atenderá al público, salvo en servicios esenciales.

La Asociación Bancaria confirmó su adhesión al paro general contra la reforma laboral

La Asociación Bancaria anunció que se sumará al paro general convocado por la CGT a partir de las 0.00 en contra de la reforma laboral. El gremio repudió que el proyecto representa una “regresión laboral”.

El sindicato afirmó que la ley “constituye un grave retroceso en materia de derechos laborales” y advirtió que “no existe en su contenido una sola medida que amplíe derechos o fortalezca la protección de las trabajadoras y los trabajadores”. También sostuvo que el proyecto debilita la estabilidad en el empleo y favorece los despidos.

La organización reafirmó su defensa de la ley de Contrato de Trabajo, la ley de Negociación Colectiva y la ley de Asociaciones Profesionales. Además, convocó a las trabajadoras y los trabajadores bancarios a sumarse a la medida de fuerza en defensa del salario, la estabilidad laboral y “la dignidad del trabajo”.