Pasaportes defectuosos: el Registro Civil de Neuquén recordó que es posible consultar por WhatsApp

Debido a la falla de seguridad en algunos pasaportes, la Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas de Neuquén recordó que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) cuenta con un canal de WhatsApp para poder verificar la validez de la documentación. Los detalles en esta nota.

Pasaportes defectuosos: cómo comprobar la validez por WhatsApp

A raíz de una anomalía técnica detectada en una serie de pasaportes ya emitidos, el Renaper dispuso la creación de una herramienta oficial de consulta. A través del chatbot, con número +54 9 11 5126-1789, los ciudadanos podrán verificar si su pasaporte se encuentra autorizado para su uso o si requiere de una revisión técnica, detalló la Dirección Provincial de Registro Civil de Neuquén.

Luego de agendar el contacto en WhatsApp, e iniciar la conversación, se debe seguir el siguiente paso a paso:

Seleccionar la opción B.

Luego elegir la opción D, e ingresar el número del pasaporte.

del pasaporte. Finalmente, seleccionar la opción B para concluir la operación.

“En caso de que el sistema indique que el documento requiere revisión y el titular tenga un viaje programado para los próximos días, deberá presentarse con la debida antelación en las oficinas del organismo nacional. Allí se procederá a la reposición inmediata y sin costo del documento”, explicó el organismo provincial.

Los puntos de atención habilitados para esta gestión de demanda espontánea son las oficinas en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Salta, Córdoba y Rosario, dentro de sus horarios de atención al público.

Por último, se informó que aquellos que no tienen viajes programados en la inmediatez, y su pasaporte esté sujeto a revisión, podrán acercarse a las oficinas del Registro Civil, donde se gestionará la reposición del documento en un plazo de cinco días hábiles, sin cargo alguno.