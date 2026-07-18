Nuevo corte por obras en la Avenida Mosconi de Neuquén: cómo serán los desvíos este sábado 18 de julio

Un corte total de tránsito afectará la circulación en un cruce de la Avenida Mosconi de Neuquén capital por el avance de la obra vial. La medida regirá este sábado 18 de julio y obligará a los conductores a utilizar desvíos por calles alternativas habilitadas en la zona.

Obras en la Avenida Mosconi: los desvíos habilitados este sábado 18 de julio

La Municipalidad de Neuquén precisó que el corte afectará el cruce de Saturnino Torres y la Avenida. Este sector permanecerá cerrado «debido a trabajos en el marco de la obra de transformación de la ex Ruta Nacional 22».

Tras esto anunciaron que la circulación quedará restablecida con normalidad el domingo 19 de julio. Los desvíos que sí se podrán utilizar son los que se encuentran en calle Paimún y Tronador. El Ejecutivo recordó que las colectoras estarán habilitadas, pero solicitaron circular con precaución.

Cómo siguen las obras en Avenida Mosconi

Respecto a las obras sobre la Avenida Mosconi, el Ejecutivo municipal detalló que durante la jornada de este sábado «se ejecutarán tareas vinculadas al tendido de los cañeros eléctricos, una intervención indispensable para dar continuidad al desarrollo de la obra y avanzar con las próximas etapas previstas en ese sector».

Las autoridades indicaron que la obra «avanza a ritmo sostenido» y señalaron que la intervención que se realizará durante el día será clave para transformar «la actual traza en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, más dos carriles de estacionamiento, e incorporará un sistema pluvial, para dar respuesta a un problema histórico de escurrimiento».

Al referirse a los tramos, detallaron que se harán los siguientes trabajos: