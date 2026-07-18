Servicio a la comunidad: CALF anunció cortes programados de energía para este domingo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) informó que este domingo 19 de julio llevará adelante dos cortes programados del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento e incorporar tecnología para mejorar la confiabilidad de la red.

Cortes de luz programados: qué zonas de Neuquén estarán afectadas este domingo

El primer corte se extenderá de 7 a 13 y afectará el sector comprendido desde calle Independencia hasta avenida San Juan, entre Río Desaguadero y Entre Ríos. Según indicó la cooperativa, los trabajos incluyen la incorporación de tecnología para el monitoreo de la red y tareas de mantenimiento preventivo. La interrupción fue autorizada por el órgano de control municipal.

En tanto, el segundo corte se realizará de 7 a 9 y abarcará el área comprendida desde Santa Fe hasta Entre Ríos, entre Teniente Ibáñez y Juan Bautista Alberdi. En este caso, las tareas estarán orientadas al mantenimiento y la renovación de equipamiento para fortalecer la infraestructura eléctrica.

Desde CALF recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio y recordaron que los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas, por lo que tanto los horarios como las áreas afectadas podrían sufrir modificaciones.