Anses retomará los pagos: quiénes cobran desde el lunes 20 de julio 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reanudará desde el lunes el cronograma de pagos correspondiente a la segunda mitad de julio. Con el aumento del 2,15% por movilidad y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó el esquema de pagos para la segunda mitad del mes, por lo que miles de beneficiarios aprovechan el fin de semana para consultar cuándo tienen depositados sus haberes. Tras los feriados recientes, el organismo previsional activará los pagos a partir del próximo lunes con los nuevos valores actualizados.
Anses confirmó las fechas de cobro y los montos actualizados para julio 2026
Cabe recordar que para este mes de julio de 2026 rige un incremento del 2,15% basado en la fórmula de movilidad por inflación, sumado a la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.
De acuerdo al calendario oficial por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI), las fechas de cobro quedaron establecidas de la siguiente manera:
- Jubilaciones y pensiones que NO superen el haber mínimo
DNI terminados en 7: Lunes 20 de julio.
DNI terminados en 8: Martes 21 de julio.
DNI terminados en 9: Miércoles 22 de julio.
- Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: Jueves 23 de julio.
DNI terminados en 2 y 3: Viernes 24 de julio.
DNI terminados en 4 y 5: Lunes 27 de julio.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
DNI terminados en 7: Lunes 20 de julio.
DNI terminados en 8: Martes 21 de julio.
DNI terminados en 9: Miércoles 22 de julio.
Con la aplicación del 2,15% de ajuste, la jubilación mínima garantizada se posiciona en torno a los $215.600. Al sumarse el bono de $70.000, ningún jubilado o pensionado de la escala básica percibirá menos de $285.600 netos en su cuenta de la seguridad social.
NA
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