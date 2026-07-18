La fuerte autocrítica de Coudet tras la eliminación de River: «Fue un papelón, no transmitimos nada»

River arrancó de la peor manera el segundo semestre de 2026. En Salta, el Millonario mostró poco futbol y nulo carácter y quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer por 3-1 ante Aldosivi.

Luego de este durísimo comienzo, donde ya se despidió de una de las tres competencias del año, Chacho Coudet brindó una conferencia de prensa con varias bombas: «Tenemos que ser realistas, lo de hoy de parte nuestra fue un papelón, porque no le encuentro otra palabra más allá de respetar a todos los rivales», comenzó.

El DT de River remarcó que en el futbol argentino puede haber sorpresas, pero que no le gustó la actitud de sus dirigidos: «El equipo hoy no transmitió lo que tiene que transmitir dentro del campo de juego y no me gustó nada«.

Aldosivi dio la sorpresa en Salta y obtuvo el mejor triunfo de toda su historia en Copa Argentina.

Y continuó dedicándole algunas palabras a sus jugadores: «Hay que saber en el lugar donde estamos, ser valiente y revertir esta imagen, porque fue muy pobre. Estamos con la camiseta de River y tenemos que representarlo de otra manera«.

Además, fue consultado sobre la limpieza de 15 futbolistas en la pretemporada y le echó toda la responsabilidad a la comisión directiva: «Apartar a los jugadores fue una decisión del club, 100% institucional«. Con estas palabras, se sacó toda la responsabilidad de esta polémica decisión, que todavía sigue dando que hablar.

River buscará rápidamente recuperarse de este golpazo. El próximo sábado debutará en el torneo Clausura ante Barracas en el Monumental y tratará de mejorar su imagen tanto futbolística como actitudinal.