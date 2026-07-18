Colnaghi acarició el podio y logró su mejor resultado en F3; Varrone, complicado en la F2

Llegó el gran día para el joven Mattia Colnaghi y su primer gran resultado en la FIA Fórmula 3, acariciando el podio y sumando sus primeros grandes puntos para el campeonato, tras la disputa de la competencia Sprint en Bélgica, válida por la sexta fecha.

Distinta suerte corrió para el bonaerense Nicolás Varrone en la Fórmula 2, padeciendo problemas mecánicos que condicionaron su participación en la primera competencia del fin de semana en Spa-Francorchamps.

P4 for Colnaghi 👊



A career-best result for Mattia in the Spa-Francorchamps Sprint ✨🇦🇷#F3 #BelgianGP pic.twitter.com/mkUbg5WIiC — Formula 3 (@Formula3) July 18, 2026

A primera hora del sábado, el italo-argentino, piloto del MP Motorsport, brilló en la carrera de corta duración, denominada Sprint, acariciando el podio y cruzando la meta en el 4° puesto, sumando siete importantes puntos para su cuenta personal.

El joven volante, integrante de la academia de Red Bull, perdió un puesto en la partida (con la inversión de grilla partió 3°) pero logró mantenerse en la pelea hasta el final, quedando a solo un segundo y medio de puestos de podio.

El japonés Jin Nakamura (Hitech), el que justamente superó a Colnaghi en el comienzo de la prueba, fue el vencedor de la competencia. Brando Badoer y Pedro Clerot (ambos de Rodin) completaron los primeros tres puestos de la carrera.

Distinta suerte corrió para Nico Varrone (Van Amersfoort) luego, en la competencia Sprint de la Fórmula 2, penando con problemas mecánicos y relegado en el clasificador de la prueba, ganada por el paraguayo Joshua Duerksen (Invicta).

Nico, que partía desde un auspicioso 12° puesto, avanzó un puesto en la partida, pero en la séptima vuelta comenzó a retrasarse en el clasificador con problemas mecánicos en su monoplaza.

Luego de parar en boxes para intentar reparar el inconveniente, cosa que fue inútil, el bonaerense finalmente cayó hasta el 18° puesto. No obstante, el volante de 24 años tendrá revancha mañana, desde las 5 de nuestro país, en la carrera principal, largando 12°.

Dos horas antes, Colnaghi procurará emular lo hecho hoy y ponerle la frutilla del postre a su participación en Bélgica, partiendo en el 6° cajón de salida.