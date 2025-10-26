Lluvias leves en la cordillera y sol en la costa: el clima del lunes en Neuquén y Río Negro

Inicio de semana con descenso de temperatura y mañanas frías en Neuquén y Río Negro.

La semana comienza con un marcado descenso de la temperatura y mañanas frías en Neuquén y Río Negro, según el informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). En la zona cordillerana, se espera tiempo inestable con lluvias débiles que podrían afectar especialmente a los sectores más elevados, mientras que en la costa rionegrina predominará buen tiempo con nubosidad variable y solo algunas zonas levemente inestables.

Durante estos días se alternarán jornadas de cielos mayormente despejados con intervalos de nubosidad y viento moderado, generando un contraste térmico notable entre la mañana y la tarde. En la cordillera, las lluvias débiles se sumarán a ráfagas de viento que podrían sentirse con intensidad en sectores abiertos.

Por su parte, la costa experimentará buen tiempo durante la mayor parte del día, aunque con viento que aumentará la sensación de frescura, especialmente en la mañana y al atardecer.

San Martín de los Andes: lunes nublado con viento

El lunes la cordillera de Neuquén permanecerá mayormente cubierta durante el día y despejada por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 6 ºC de mínima y 8 ºC de máxima, mientras que los vientos del noreste soplarán con intensidad, alcanzando 26 km/h y ráfagas de hasta 33 km/h.

Bariloche: lunes parcialmente nublado y con viento

Este lunes Bariloche se presentará con un cielo parcialmente nublado durante la jornada, mientras que por la noche se despejará. Las temperaturas oscilarán entre 5 ºC de mínima y 10 ºC de máxima, ideales para actividades al aire libre durante el día.

Los vientos soplarán desde el noreste a 26 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, generando sensación de frescura en sectores abiertos.

Las Grutas: bajan las temperaturas este lunes

Las Grutas se presentará con un cielo mayormente despejado tanto durante el día como en la noche, este lunes. Las temperaturas oscilarán entre -2 ºC durante la noche y 12 ºC de máxima durante el día, registrando un marcado contraste térmico.

Los vientos soplarán desde el sureste a 37 km/h durante el día y disminuirán a 18 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 28 km/h.

Viedma: lunes despejado con leve viento

Viedma se presentará con un cielo mayormente despejado durante el día y completamente despejado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre -2 ºC de mínima durante la noche y 12 ºC de máxima durante el día, registrando un marcado contraste térmico que invita a tomar precauciones por la mañana.

Los vientos soplarán desde el sureste a 28 km/h durante la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 34 km/h, disminuyendo hacia la noche a 20 km/h.