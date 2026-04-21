Pensión por fallecimiento ANSES 2026: quiénes pueden cobrar, requisitos, cuánto se paga y cómo iniciar el trámite

Anses cuenta con una pensión por fallecimiento, se trata de una prestación económica mensual destinada a los familiares directos de una persona jubilada que fallece.

El objetivo del beneficio es proteger la continuidad del ingreso que el usuario había generado durante su vida laboral, evitando así que el grupo familiar quede en situación de vulnerabilidad económica.

La solicitud de la pensión puede realizarse de forma online o presencial, pero para recibirlo deben cumplir con una serie de requisitos.

Quiénes pueden cobrar la pensión por fallecimiento

De acuerdo a la ley previsional, no todos los familiares acceden automáticamente al beneficio, el derecho se limita a quienes tenían un vínculo estrecho y comprobable con el jubilado. En este sentido se detalla que pueden ser:

Cónyuge: el esposo o esposa legal tiene prioridad. Para acreditarlo, Anses exige una partida de matrimonio actualizada , ya que necesita confirmar que el vínculo seguía vigente al momento del fallecimiento.

el esposo o esposa legal tiene prioridad. Para acreditarlo, Anses exige una , ya que necesita confirmar que el vínculo seguía vigente al momento del fallecimiento. Conviviente previsional: quienes no estaban casados pero convivían como pareja también pueden cobrar la pensión. En este caso, se debe demostrar que tenían cinco años de convivencia continua antes de la muerte y si hubo hijos en común, necesitan comprobar que convivieron al menos dos años. Esto se acredita con documentación como domicilios compartidos, cuentas conjuntas o declaraciones juradas.

quienes no estaban casados pero convivían como pareja también pueden cobrar la pensión. En este caso, se debe demostrar que tenían cinco años de convivencia continua antes de la muerte y si hubo hijos en común, necesitan comprobar que convivieron al menos dos años. Esto se acredita con documentación como domicilios compartidos, cuentas conjuntas o declaraciones juradas. Hijos con derecho: en este caso pueden ser beneficiarios si son menores de 18 años y están solteros; y no perciben otra prestación incompatible. No existe límite de edad para hijos con discapacidad que les impida trabajar, siempre que dependieran económicamente del jubilado.

Cómo iniciar el trámite para pensión por fallecimiento

Anses permite iniciar el trámite una vez cumplidos los diez días hábiles desde el fallecimiento, plazo necesario para que se actualicen los registros oficiales.

Si el fallecimiento ocurrió en los últimos seis meses, el pedido puede hacerse desde Mi ANSES con Clave de la Seguridad Social.

Si pasaron más de seis meses o el caso es más complejo, es obligatorio sacar turno previo y asistir a una oficina de ANSES con la documentación respaldatoria para hacerlo de manera presencial.

Para hacer el trámite, se deben presentar:

DNI del solicitante

Partida de defunción

Partida de matrimonio, nacimiento o convivencia , según corresponda

, según corresponda Formulario PS 6.9 , donde se declara si se cobra otra prestación

, donde se declara si se cobra otra prestación Otros formularios específicos en casos de apoderados o beneficios en el exterior

¿Cuánto se cobra por la pensión en 2026?

Desde el organismo indicaron que el monto no es fijo y aclararon que se calcula como un porcentaje del haber que recibía el jubilado.

70% del haber , si existe un único beneficiario (cónyuge o conviviente)

, si existe un único beneficiario (cónyuge o conviviente) 50% para el cónyuge y 20% para cada hijo, cuando hay hijos con derecho

Anses aclaró que el total nunca puede superar el 100% de la jubilación original y siempre se respeta el haber mínimo garantizado.

También explicó que cuando un hijo deja de cobrar por cumplir la edad máxima, su porcentaje se traslada al del o la cónyuge.