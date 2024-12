Pensiones No Contributivas por discapacidad: el cambio clave en 2025 que impacta en su trámite

A partir de la Resolución 1925/2024, el gobierno de Javier Milei estableció cambios en la gestión de la solicitud de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral, más conocidas como de discapacidad, enfocados principalmente en la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO), el documento más importante para acreditar estos haberes a través de ANSES.

Cabe recordar que esta modificación sobre la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO), establecida vía resolución por el gobierno de Javier Milei, impacta en las tramitaciones a partir de 2025, por lo que será importante tenerlo en cuenta para resolver el papeleo a partir del año que se inicia. Conocé los detalles.

Pensiones No Contributivas por discapacidad: el cambio que toma vigencia a partir de 2025

Entonces, de acuerdo a lo establecido por esta Resolución 1925/2024 del gobierno nacional, se determinó que para la solicitud y gestión de las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad, es decir de invalidez laboral, el Certificado Médico Oficial (CMO) digital es el único modo de confección y suscripción del Formulario CMO, requerido para el trámite de aplicación de estas ante ANSES.

En este contexto y a través del Boletín Oficial, se dispuso que no se podrá iniciar el trámite de Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad ante ANSES sin la presentación del respectivo Certificado Médico Oficial (CMO) digital y los estudios médicos complementarios requeridos y correspondientes.



Se estableció así que los Certificados Médicos Oficiales (CMO) en formato papel encriptados con código QR emitidos con posterioridad a octubre 2024, fecha en que esta resolución se publicó oficialmente, carecen de validez para la gestión de las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad ante ANSES.

Finalmente, la norma advierte sobre estos cambios en la presentación de la documentación para acceder a las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad, que se cobran a través de ANSES a partir de su acreditación.

Pensiones No Contributivas por discapacidad: cómo pedir el Certificado Médico Oficial (CMO) Digital

La solitud del Certificado Médico Oficial (CMO) en formato digital se resuelve en simples pasos, para su entrega en esta versión ante el inicio de la gestión de las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad.

Para pedir el CMO en formato digital, la persona interesada en obtenerlo debe: