Aguinaldo y salario para niñeras: lo que debés saber en junio 2026

Según lo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en junio 2026 rige un nuevo incremento salarial para las empleadas domésticas del 1,5%, que forma parte de un esquema de recomposición escalonada e incluye a las niñeras.

Es que este ajuste impacta directamente en la categoría de «Asistencia y cuidado de personas» dentro del escalafón de empleadas domésticas, donde se encuadran tanto niñeras como cuidadores de adultos mayores que realizan tareas no terapéuticas.

En la Patagonia, la liquidación de este mes tiene una complejidad adicional: la convivencia del aumento mensual con el pago de la primera cuota del aguinaldo, además de la vigencia del adicional por zona desfavorable del 31%.

Escala salarial de empleadas domésticas: ¿cuánto cobran niñeras y cuidadores en junio 2026?

El sueldo de este sector está regulado por la Ley N° 26.844 y presenta variaciones según la modalidad de contratación, ya sea con o sin retiro del domicilio. Para junio 2026, los valores mínimos obligatorios para la Categoría 4 son los siguientes:

Personal con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Personal sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales.

Es fundamental recordar que estos montos representan el piso legal; en caso de realizar horas extras, se debe abonar un recargo del 50% en días comunes y del 100% los sábados después de las 13 horas, domingos y feriados.

Además, el pago debe realizarse en dinero en efectivo durante las horas de servicio o, en su defecto, mediante depósito bancario sin costo para el trabajador.

Empleadas domésticas: cómo calcular el aguinaldo para niñeras y el plus patagónico

El cobro del aguinaldo en junio 2026 es un derecho que asiste a todo el personal registrado, sin que exista un mínimo de horas trabajadas para percibirlo. La normativa es clara: si el contrato termina por cualquier causa, la trabajadora mantiene el derecho a percibir la parte proporcional del SAC.

Para quienes emplean niñeras o cuidadores en Río Negro y Neuquén, el cálculo del aguinaldo debe contemplar obligatoriamente el adicional por zona desfavorable. Este plus, equivalente al 31% sobre los salarios mínimos, rige para toda la Patagonia y el partido de Patagones.

Al momento de liquidar el medio aguinaldo, el empleador debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual percibida en el semestre, la cual ya debe incluir dicho adicional regional y la antigüedad correspondiente.

Mantener la relación laboral formalizada ante ARCA es la única garantía para que estos pagos sean deducibles de impuestos, además de que registra que el personal cuente con la cobertura de riesgos del trabajo necesaria.