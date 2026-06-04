Detrás de escena: ¿Cómo cuidar la piel durante el embarazo?

El embarazo transforma el cuerpo de muchas maneras, y la piel no es la excepción. Es común que durante estos meses aparezcan cambios como manchas, acné hormonal, mayor sensibilidad, sequedad o estrías. Frente a estas nuevas necesidades, el cuidado no debe quedar en pausa: la clave está en adaptar la rutina con activos seguros y tratamientos suaves que acompañen este momento tan especial.

El crecimiento del abdomen, las mamas y otras zonas del cuerpo genera una distensión de la piel que puede alterar las fibras de colágeno y elastina, favoreciendo la aparición de estrías gravídicas. Por eso, la hidratación corporal adquiere un rol central.

Entre los activos más utilizados se destaca la Vitamina A en su forma cosmética, conocida como Palmitato de Retinol, considerada uno de los ingredientes más eficaces para ayudar a mantener la elasticidad y favorecer la regeneración cutánea.

A diferencia de algunos retinoides faciales de uso médico que no se recomiendan durante el embarazo, el palmitato de vitamina A presente en productos corporales tiene un perfil seguro y sin absorción sistémica significativa cuando se utiliza en concentraciones cosméticas.

En la práctica dermatológica local, existen productos que suelen combinar vitamina A con vitamina E y alantoína, ayudando a reforzar la barrera cutánea, aliviar la tirantez y mejorar la hidratación.

Durante la gestación, los procedimientos se limitan a tratamientos no invasivos, suaves y sin impacto sistémico. Entre los más recomendados se encuentran: Dermaplaning: exfoliación física controlada que ayuda a mejorar textura y luminosidad. Limpiezas faciales profundas: realizadas con protocolos adaptados para pieles sensibles y reactivas. Microdermoabrasión con punta de diamante: técnica de renovación superficial suave y segura cuando es indicada por un profesional.

La idea es acompañar la piel respetando sus tiempos y cambios fisiológicos, priorizando siempre la salud cutánea y el bienestar de la paciente