Pensiones por discapacidad de la Andis: requisitos para acceder y cómo realizar el trámite en septiembre 2025

En medio del escándalo por presuntas coimas, la Anses recordó que es posible acceder a las pensiones por discapacidad en septiembre 2025. Esta prestación busca acompañar a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Esta nota te dejamos los detalles.

Pensiones por discapacidad: requisitos para acceder en septiembre 2025

La Anses recordó que el Gobierno Nacional se encuentra auditando las pensiones por discapacidad de la Andis. Sin embargo, recordó que es posible solicitar esta ayuda en septiembre 2025. Antes de iniciar el trámite, la administración aclaró que se debe contar el Certificado Médico Oficial (CMO). Los requisitos son:

Acreditar una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el CMO.

o más, mediante el CMO. Tener hasta 65 años de edad

de edad Ser argentino nativo, o naturalizado , residente en el país.

, residente en el país. Si sos extranjero, deberás acreditar una residencia mínima continuada en el país de 10 años.

continuada en el país de 10 años. En el caso de solicitantes menores de edad, son los padres o tutores quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años.

quienes deben acreditar una residencia mínima continuada en el país de 3 años. No cobrar jubilación ni pensión.

En caso de solicitantes menores de edad, los ingresos del grupo familiar no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas.

no pueden superar las 4 jubilaciones mínimas. Informe catastral con sello del organismo emisor a tu nombre o de tu cónyuge/conviviente. Si sos menor, a nombre de tus padres o tutor.

Pensiones por discapacidad: cómo realizar el trámite en septiembre 2025

La solicitud de las pensiones por discapacidad en septiembre 2025 se puede tramitar a través de Mi Anses web, con la app Mi Anses o de forma presencial, con turno previo. El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima. El paso a paso para pedirla online es el siguiente:

Ingresá a Mi Anses

Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave podés crearla en el momento.

Solicitá la pensión

En el menú de Mi Anses seleccioná Solicitud de Prestaciones > Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral y seguí los pasos.

Una vez iniciada la pensión podrás realizar el seguimiento y otras gestiones a través de Mi Anses o la app, explicó el Gobierno Nacional.