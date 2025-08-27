Pensiones por discapacidad de la Andis: estos son los canales de consultas que difundió la agencia

En medio del escándalo por presuntas coimas, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) difundió los canales de contacto para despejar dudas respecto de las pensiones que entrega el Gobierno Nacional. “Recordá que todas las consultas, incluso las de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, se atienden con turno previo”, explicó la agencia en un comunicado. En esta nota, los detalles.

Pensiones por discapacidad: los canales de consultas de la Andis

“Las personas con discapacidad y sus familias son prioridad”, tituló la Andis un comunicado difundido en medio del escándalo por presuntas coimas que envuelve al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo. En ese sentido, recordó que las consultas se atienden con turno previo.

“Podés solicitar tu turno a través de Mi Argentina o en www.argentina.gob.ar/turnos colocando Andis en el buscador”, explicó la agencia de discapacidad. En paralelo, para más información recordó que está disponible el bot Tina en WhatsApp, una línea telefónica gratuita y el propio sitio web de la agencia.

Whatsapp Tina : (+54) 11 3910-1010

Línea gratuita: 0800 -555- 3472

Sitio web: www.argentina.gob.ar/andis

Discapacidad: en medio del escándalo, Guillermo Francos se presenta en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta este miércoles en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos afectan al Gobierno Nacional como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado.

La exposición del ministro coordinador se da en un momento de extrema tensión y expectativa por las respuestas que pueda dar ante los dos escándalos que estallaron puertas adentro de la Casa Rosada.