Guillermo Francos apuntó contra Diego Spagnuolo por las pocas bajas de «pensiones de discapacidad truchas»

Guillermo Francos volvió a hablar del escándalo de los audios que denuncian presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El jefe de Gabinete apuntó contra la gestión del ex titular Diego Spagnuolo -quien fue despedido y ahora es investigado por la Justicia- por no cumplir con su misión de dar de baja «todas las pensiones por discapacidad truchas».

En un evento frente a empresarios, el funcionario del gobierno de Javier Milei indicó que el «incidente» es un «manejo político» y que desde el entorno presidencial no saben exactamente qué es lo que pasa «con este señor tan famoso estos días», pero que de todas maneras se van a «atener a lo que la justicia investigue».

Según reveló Infobae, Francos indicó que Spagnuolo frente a la ANDIS «tenía la misión de dar de baja todas las pensiones por discapacidad truchas».

En este sentido, cuestionó su falta de eficacia: «Lo vienen demorando… que las cartas documento, que esto, que lo otro, y todavía no se llegó a dar de baja, solamente unas poquitas, pero la realidad es que nosotros pensamos que la mitad de ellas no deberían estar hoy existiendo”.

A su vez, acotó que la gestión libertaria no ha sido «totalmente eficiente en corregir» las irregularidades, pero resaltó que ahora saben «dónde está el problema».

“Todo el sistema de beneficios sociales de la Argentina, como el de jubilados o el de discapacitados, es poroso (por llamarlo de alguna manera suave) y por ahí se han escapado cientos de millones de dólares”, manifestó.

Francos vinculó a las elecciones los casos de presuntas coimas en la ANDIS y fentanilo

Para Francos, la oposición busca hacer ver al oficialismo como «crueles” por no aumentar las “jubilaciones indignas o las pensiones de los discapacitados“.

“Todo esto forma parte de una artillería política ya muy conocida en la Argentina y que la gente no compra. Cuando uno analiza un poco lo que se dice en las redes sociales, ves que la gente sabe que esto forma parte de la pirotecnia política histórica», sostuvo el jefe de Gabinete.

En esta línea, comentó que “más allá de todas estas discusiones de estos últimos días, del ANDIS, del fentanilo, de todas estas cosas que quieren adjudicarle al Gobierno”, La Libertad Avanza va a «generar una sorpresa en las elecciones».

Por último, cuestionó el rol de la oposición en el Congreso por aprobar proyectos que van en contra de la gestión libertaria: «Nos enfrentan a esa posición con un montón de leyes para pegarnos en el superávit, en el equilibrio fiscal que tenemos, porque todas esas leyes generan gastos, ó para que digamos que no, como lo estamos haciendo, no vamos a aprobar gastos que nos impongan déficit”.