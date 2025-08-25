Auditoría a pensiones por discapacidad de la Andis: cómo solicitar la rehabilitación de la prestación

En medio del escándalo por presuntas coimas, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) explicó cómo solicitar la rehabilitación de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral. El proceso de auditorías fue ampliamente criticado en los últimos días, razón por la cual el organismo explicó que existen tres mecanismos para reclamar por la prestación. Los detalles.

Cómo pedir la rehabilitación de las pensiones por discapacidad de la Andis

Con las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, el Estado Nacional busca acompañar a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. En medio de las criticadas auditorías, la Andis recordó que existen mecanismos para pedir por la rehabilitación de la pensión:

Mediante correo electrónico

Redactar una nota firmada. Puede ser del titular del beneficio o a través de una persona de apoyo, solicitando la rehabilitación, incluyendo un resumen de la historia clínica y los informes de estudios médicos. La carta y la documentación, pueden presentarse a través del correo electrónico reclamosdaaeyl-andis@andis.gob.ar.

Oficina de Anses

Previa solicitud de turno dirigirse a la oficina de Anses más cercana a su domicilio con una nota solicitando la rehabilitación, incluyendo un resumen de la historia clínica y los informes de estudios médicos.

Oficinas Andis

Concurrir al Centro de Atención Local de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) más cercano y completar el formulario “CAMBIO DE SITUACIÓN DEL BENEFICIARIO” adjuntando resumen de la historia clínica y los informes de estudios médicos.

La Andis recordó que no es necesario presentar un nuevo Certificado Médico Oficial (CMO) para este trámite y advirtió que las solicitudes se responden en un plazo de 24 a 72 horas, con un máximo de 10 días, dependiendo de la cantidad de solicitudes recibidas. “Las solicitudes relacionadas con asuntos judiciales se procesan de inmediato”, explicó el organismo.