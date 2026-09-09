La UNCo anunció el hallazgo de una «cápsula del tiempo del Cretácico» en el lago Mari Menuco: de qué se trata

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) confirmó un nuevo hito para la paleontología de la Patagonia. Especialistas identificaron en un mismo yacimiento huellas fosilizadas de aves prehistóricas junto a pisadas de enormes saurópodos, un conjunto que abre una ventana directa para observar el ecosistema del período Cretácico.

El suceso fortuito ocurrió gracias a Santiago Aduriz, un niño que recorría las costas del lago Mari Menuco ante una inusual bajante del nivel del agua. A partir de ese contacto inicial, los equipos técnicos activaron los protocolos provinciales de preservación patrimonial para resguardar las marcas impresas en el sedimento costero.

Un registro extraordinario en la costa del Mari Menuco

Para la ciencia, detectar icnitas (huellas) de aves representa un hecho inusual que requiere una combinación milimétrica de condiciones ambientales. La pisada original debe endurecer en el sedimento blando para resistir el paso de las eras y transformarse en una prueba inalterable sobre los antiguos hábitats de la avifauna patagónica. Por esa razón, los investigadores definen el área de rastros mixtos como «una verdadera cápsula del tiempo» que permite estudiar los secretos del pasado.

Según reportaron, el contraste entre las marcas de criaturas livianas y los dinosaurios herbívoros gigantes en un mismo sitio geográfico aporta datos cruciales sobre la convivencia de las especies y el entorno biológico de aquel momento.

Foto: Gentileza UNCo.

El protocolo de rescate y preservación en Añelo

Las tareas de campo quedaron bajo la coordinación de los paleontólogos Juan Porfiri y Domenica Santos, investigadores de la UNCo, en conjunto con Mateo Gutiérrez, representante de la Dirección de Patrimonio Provincial. El operativo sumó también el trabajo del técnico Federico Poblete y de la estudiante de geología Mercedes Di Lorenzo, un esquema de trabajo integrado que evidencia el impulso a las nuevas generaciones de científicos locales en la protección del acervo cultural.

Foto: Gentileza UNCo.

Todo el material extraído quedó a resguardo en las instalaciones del Museo del Desierto Patagónico de Añelo (MDPA). Dicha institución municipal, que trabaja en alianza con la universidad, custodia las piezas que ratifican el rol preponderante de la UNCo como bastión de la paleontología en el norte de la Patagonia.

Desde la UNCo concluyeron que el hallazgo «no hace más que ratificar el rol histórico y preponderante de la Universidad Nacional del Comahue como pionera y bastión de la paleontología en el norte de la Patagonia».