Argentina vs Inglaterra: la picante reacción de los medios británicos por el cruce con Lionel Messi

La confirmación del cruce entre la Selección argentina e Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026 desató una fuerte oleada de repercusiones en territorio británico. La prensa local reaccionó con velocidad tras la clasificación de ambos seleccionados y ya palpita un partido cargado de mística.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró acceder a la llave tras vencer 3-1 a Suiza en la prórroga. Por su parte, el combinado inglés arriba a la cita luego de sellar una agónica clasificación ante Noruega.

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Los principales periódicos ingleses no tardaron en desempolvar el archivo de las polémicas históricas entre ambas naciones. Las portadas digitales revivieron desde la expulsión de David Beckham en 1998 hasta la mística del Estadio Azteca.

El prestigioso diario The Guardian remarcó que la semifinal del próximo miércoles se disputará a 40 años de que la «Mano de Dios» provocara una conmoción que jamás se disipó. En la misma sintonía, The Sun advirtió que sus aficionados ya se están «relamiéndose» ante la perspectiva del partido de mayor rivalidad contra sus acérrimos enemigos sudamericanos.

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El foco mediático se concentró con sorpresa en la absoluta falta de antecedentes del capitán argentino frente a los Tres Leones. A pesar de sus 21 años de trayectoria internacional y sus seis Mundiales en la espalda, el crack de 39 años jamás enfrentó a Inglaterra con la selección absoluta.

El matutino Daily Mail le pidió a sus usuarios que «despejen sus agendas» para vivir lo que catalogaron como una experiencia histórica y brutal. El medio analizó con preocupación el desgaste físico del diez tras acumular 330 minutos en tres prórrogas, aunque alertó que «solo un necio apostaría en contra de que escriba su propia historia».

Críticas al juego de Scaloni de cara al cruce del miércoles

Más allá de la efervescencia por el clásico, los analistas británicos deslizaron duros cuestionamientos al rendimiento táctico de la Scaloneta en los cuartos de final. Consideraron que la victoria en la prórroga ante Suiza dejó al descubierto baches en el funcionamiento colectivo.

El diario The Telegraph puso en duda los méritos del pasaje argentino al señalar que el combinado helvético merecía un desenlace menos cruel tras dominar gran parte del juego. Por último, el portal Independent calificó la última producción albiceleste como «totalmente insípida», aunque admitió que a los hinchas locales poco les importará ese detalle mientras tengan por delante un «partido de rencor» contra Inglaterra y el golazo de Julián Álvarez para disfrutar.