Qué obra social corresponde a las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, durante junio 2024

Las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son las prestaciones otorgadas por el Estado argentino para quienes no poseen ingresos por trabajo registrado y no realizan aportes regulares al sistema previsional, es decir que no pueden acceder a las jubilaciones.

Además de la prestación económica, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES brindan asistencia médica gratuita a través del acceso a una obra social y ayuda complementaria a quienes no registran contribuciones de estas características.

Qué obra social corresponde a las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES

La obra social para las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES se otorga cuando se da de alta esta, la que puede identificarse mediante la Constancia de Empadronamiento (CODEM). Allí, constan los datos personales de quien es pensionado, su grupo familiar y la obra social asignada o, en todo caso, elegida.

Al iniciar el trámite de la Pensión No Contributiva (PNC), el solicitante debe presentar el Formulario de Derivación de Aportes de la Obra Social (PS.5.7), firmado por el empleador en caso de que existiese. De acuerdo a la obra social consignada en ese formulario, se asignará un código de obra social en su prestación previsional; en caso de que no se registre ninguna obra social estatal previamente, se asignará automáticamente PAMI.

Posteriormente, debe solicitarse un turno en PAMI o acercarse a la obra social seleccionada para realizar la afiliación presentando la Constancia de Empadronamiento (CODEM) entregada por ANSES.

Cómo saber si tengo cobertura de la obra social para las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES

Para constatar si te dieron de alta la cobertura de la obra social para las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, tenés que seguir los siguientes pasos:

1. Ingresá a Consultá tu Obra Social – CODEM.

2. Ingresá tu número de DNI y/o CUIL.

3. Escribí el código que te muestra la imagen y selecciona Continuar.

4. El sistema te va a informar cuál es tu obra social, podés descargar e imprimir tu comprobante.