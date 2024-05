ANSES: ¿hay que renovar las Pensiones No Contributivas (PNC) durante mayo 2024?

ANSES informó cambios en el calendario de pagos de Pensiones No Contributivas (PNC).-

ANSES mantiene habilitadas las solicitudes para Pensiones No Contributivas (PNC), en una prestación que se otorga a aquellas personas que no poseen un trabajo en relación de dependencia y que no hayan realizado aportes al sistema previsional, es decir al de jubilaciones.

Además de la prestación económica, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES otorgan la asistencia médica gratuita y ayuda social complementaria, a quienes no registran contribuciones de estas características.

De acuerdo a lo que indica ANSES, la mayoría de estas Pensiones No Contributivas (PNC) se destina a personas con discapacidad o invalidez, siendo este registro de más del 75% de las demandas. Otras también se entregan a madres de siete o más hijos y a personas mayores de 70 años sin ingresos, siendo estas solo algunas versiones.

Cabe tener en cuenta que la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES resulta incompatible con otros tipos de pensiones y/o asignaciones, es decir que las personas que poseen una PNC no pueden contar con otra pensión y/o jubilación, o acceder a las nuevas versiones de Potenciar Trabajo.

Qué pasa en mayo 2024, ¿hay que renovar las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES?

Según lo establecido por ANSES, la titularidad de la Pensión No Contributiva (PNC) es vitalicia, es decir que durante mayo 2024 solo se registrarán cambios en el cronograma de pago de haberes de esta prestación.

Hasta tanto se conserven las mismas condiciones que dieron lugar al otorgamiento de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES, y por lo tanto no necesita ni demanda ser renovada ante el organismo previsional.

Por ejemplo, en el caso de la Pensión No Contributiva (PNC) por vejez dura toda la vida del beneficiario, a menos que haya una causa para suspenderla o para finalizarla. Por su parte, en el caso de las madres de siete hijos o más también se contempla el cobro durante toda su vida.