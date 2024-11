¿Qué países permiten tener ciudadanía europea? Conocé cómo tramitarla

Si tenés ascendencia europea y querés tramitar la ciudadanía, algunos países de Europa permiten gestionarla por distintas vías y, en algunos casos también, obtenerla por residencia, matrimonio y otras excepciones.

En Argentina, la mayor cantidad de ciudadanías solicitadas son las españolas y las italianas, dado que hay muchas familias descendientes de los migrantes de España e Italia que en el pasado eligieron nuestro país para consolidar su futuro. Por eso, te contamos cómo podés obtenerlas.

Unión Europea: ¿cómo tramitar la ciudadanía española?

La ciudadanía española puede tramitarse por diversos caminos. Entre ellos se encuentran:

Por opción:

Un ciudadano español por opción es aquella persona que consiguió la ciudadanía española a través de sus padres, que la consiguieron antes. Esto aplica para hijos menores de 18 años. Sin embargo, en algunos casos específicos, es posible solicitar la ciudadanía por opción para hijos de hasta 20 años, ya que estos tienen derecho a reclamar su ciudadanía durante dos años completos.

Por residencia:

Para obtener la nacionalidad por residencia, España exige vivir en el país durante diez años de forma legal. En el caso de iberoamericanos y descendientes de españoles, este período de residencia se reduce a uno o dos años.

Por la Nueva Ley de Nietos:

Nietos y bisnietos de españoles también pueden solicitar y obtener la ciudadanía. Esto aplica para nietos de mujeres españolas que nacieron en España y que se casaron con ciudadanos no españoles antes de 1978; hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española por origen, que no pudieron convertirse en ciudadanos españoles cuando la ley entró en vigor, ya que tenían más de 18 años; nietos de españoles que abandonaron el país y obtuvieron la ciudadanía del país al que se mudaron y nietos de ciudadanos españoles que incluso pudiendo conseguir la nacionalidad, perdieron su opción ya que no expresaron el deseo de conservarlo después de convertirse en mayores de edad.

Unión Europea: ¿cómo tramitar la ciudadanía italiana?

La ciudadanía italiana se puede conseguir a través del acuerdo “ius sanguinis”, es decir el derecho de sangre, sin restricción generacional. Así, por el simple hecho de tener parientes de sangre que vinieron de Italia, los argentinos podemos tramitar la ciudadanía italiana.

Además, la ciudadanía italiana también se puede obtener por matrimonio o por naturalización, de acuerdo a cada caso.