¿Fin de semana largo en octubre?: cuándo es el próximo feriado del 2025

El domingo 12 de octubre es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El Gobierno de Javier Milei El tradicional Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente fijado para el domingo 12, tendrá cambio de día. Qué fecha será

El próximo fin de semana largo se concretará en octubre gracias al traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Aunque la fecha original es el domingo 12, el feriado se moverá. Te contamos acá los detalles.

La Jefatura de Gabinete de Ministros tomó la decisión de trasladar el feriado del 12 al 10 de octubre, ejerciendo su facultad de adelantar los días no laborables que coincidan con sábados o domingos. Esto se hace con el fin de maximizar su impacto turístico y social.

La medida fue oficializada con la publicación de la Resolución 139/2025 —que forma parte del Decreto 614/2025— en el Boletín Oficial, concretada el pasado 27 de agosto.

Confirman un fin de semana largo en octubre: cuándo será

El traslado del feriado habilita tres días consecutivos de descanso, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, permitiendo a trabajadores y estudiantes la organización de viajes cortos o reuniones familiares, coincidiendo con una de las celebraciones más importantes de la diversidad cultural argentina.

La medida fue bien recibida por el sector turístico, que ve en el fin de semana largo una oportunidad clara para impulsar destinos nacionales y elevar la ocupación hotelera, gastronómica y de transporte. Esta estrategia oficial busca reubicar los feriados trasladables en días que maximicen el beneficio y el consumo interno.


