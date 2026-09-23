ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Becas Gregorio Álvarez: cuándo reabren las inscripciones para el Nivel Superior y cuáles son los requisitos

La convocatoria está dirigida a estudiantes de carreras terciarias o universitarias. Esta segunda edición del programa de Becas incorpora nuevos parámetros de acceso y topes de ingresos familiares, basados en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de septiembre.

Redacción

Por Redacción

Becas Gregorio Álvarez

Becas Gregorio Álvarez

Neuquén confirmó que la próxima semana se reabrirán las inscripciones para las Becas Gregorio Álvarez, el programa provincial destinado a acompañar las trayectorias educativas desde el nivel inicial hasta el universitario. En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida a estudiantes que se encuentren cursando carreras terciarias o universitarias en modalidades presenciales o virtuales, en su localidad o fuera de ellas.

Becas Gregorio Álvarez: fechas y requisitos

El Ministerio de Educación de Neuquén detalló que las postulaciones estarán abiertas desde el lunes 28 de septiembre hasta el miércoles 14 de octubre. Según se informó, se admitirá a estudiantes que cursen en establecimientos de otras localidades o provincias únicamente cuando la carrera no se dicte en la Universidad Nacional del Comahue (ni sus sedes) o en Institutos Terciarios dentro de su ciudad de origen.

Desde la Provincia aclararon que esta segunda convocatoria del programa de Becas incorpora nuevos parámetros de acceso y topes de ingresos familiares basados en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de septiembre ($383.800), fijando límites que oscilan entre $2.110.900 y $5.373.200 según la carrera y el avance académico.

En los hogares con hasta dos estudiantes, el umbral mensual equivale a $2.494.700 (6,5 SMVyM) para carreras docentes, $3.070.400 (8 SMVyM) para universitarias y $4.029.900 (10,5 SMVyM) en los últimos dos años de grado. En el nivel terciario no docente, el máximo es de $2.302.800 (6 SMVyM) para el tramo final y de $2.110.900 (5,5 SMVyM) para el resto de los años.

Para familias con tres o más integrantes en el sistema educativo, los topes ascienden a $3.454.200 (9 SMVyM) en formación docente, $4.221.800 (11 SMVyM) en carreras universitarias y $5.373.200 (14 SMVyM) en el tramo final de la universidad. Finalmente, en el ámbito terciario no docente, los límites se ubican en $3.070.400 (8 SMVyM) para el último año y $2.878.500 (7,5 SMVyM) para los cursos previos.

Entre los requisitos principales, se precisó que los interesados en solicitar la ayuda deben:

  • Ser argentinos o nacionalizados, nativos de Neuquén o acreditar 5 años de residencia previa
  • Tener hasta 35 años de edad
  • Contar con el secundario completo sin adeudar materias y ser alumnos regulares con constancias actualizadas a septiembre de 2026.

Además, para completar el trámite digital es necesario presentar la documentación obligatoria que incluye DNI, certificado de vacunación, comprobantes de ingresos del grupo familiar de agosto o negativa de ANSES, plan de estudios y contrato de alquiler firmado y sellado en la dirección de Rentas. La postulación se realiza escaneando el código QR oficial de la convocatoria.


Temas

Becas Gregorio Álvarez

Neuquén

Secundario

Neuquén confirmó que la próxima semana se reabrirán las inscripciones para las Becas Gregorio Álvarez, el programa provincial destinado a acompañar las trayectorias educativas desde el nivel inicial hasta el universitario. En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida a estudiantes que se encuentren cursando carreras terciarias o universitarias en modalidades presenciales o virtuales, en su localidad o fuera de ellas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén