Becas Gregorio Álvarez: cuándo reabren las inscripciones para el Nivel Superior y cuáles son los requisitos

Neuquén confirmó que la próxima semana se reabrirán las inscripciones para las Becas Gregorio Álvarez, el programa provincial destinado a acompañar las trayectorias educativas desde el nivel inicial hasta el universitario. En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida a estudiantes que se encuentren cursando carreras terciarias o universitarias en modalidades presenciales o virtuales, en su localidad o fuera de ellas.

Becas Gregorio Álvarez: fechas y requisitos

El Ministerio de Educación de Neuquén detalló que las postulaciones estarán abiertas desde el lunes 28 de septiembre hasta el miércoles 14 de octubre. Según se informó, se admitirá a estudiantes que cursen en establecimientos de otras localidades o provincias únicamente cuando la carrera no se dicte en la Universidad Nacional del Comahue (ni sus sedes) o en Institutos Terciarios dentro de su ciudad de origen.

Desde la Provincia aclararon que esta segunda convocatoria del programa de Becas incorpora nuevos parámetros de acceso y topes de ingresos familiares basados en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) de septiembre ($383.800), fijando límites que oscilan entre $2.110.900 y $5.373.200 según la carrera y el avance académico.

En los hogares con hasta dos estudiantes, el umbral mensual equivale a $2.494.700 (6,5 SMVyM) para carreras docentes, $3.070.400 (8 SMVyM) para universitarias y $4.029.900 (10,5 SMVyM) en los últimos dos años de grado. En el nivel terciario no docente, el máximo es de $2.302.800 (6 SMVyM) para el tramo final y de $2.110.900 (5,5 SMVyM) para el resto de los años.

Para familias con tres o más integrantes en el sistema educativo, los topes ascienden a $3.454.200 (9 SMVyM) en formación docente, $4.221.800 (11 SMVyM) en carreras universitarias y $5.373.200 (14 SMVyM) en el tramo final de la universidad. Finalmente, en el ámbito terciario no docente, los límites se ubican en $3.070.400 (8 SMVyM) para el último año y $2.878.500 (7,5 SMVyM) para los cursos previos.

Entre los requisitos principales, se precisó que los interesados en solicitar la ayuda deben:

Ser argentinos o nacionalizados, nativos de Neuquén o acreditar 5 años de residencia previa

Tener hasta 35 años de edad

Contar con el secundario completo sin adeudar materias y ser alumnos regulares con constancias actualizadas a septiembre de 2026.

Además, para completar el trámite digital es necesario presentar la documentación obligatoria que incluye DNI, certificado de vacunación, comprobantes de ingresos del grupo familiar de agosto o negativa de ANSES, plan de estudios y contrato de alquiler firmado y sellado en la dirección de Rentas. La postulación se realiza escaneando el código QR oficial de la convocatoria.