Por hielo cerró un paso fronterizo entre Neuquén y Chile este lunes: cuáles están habilitados para cruzar
Las condiciones climáticas adversas obligaron al cierre de uno de los pasos fronterizos más importantes de Neuquén. Es el segundo día que está cerrado.
La semana comenzó con complicaciones en los pasos fronterizos que conectan Neuquén y Chile. Este lunes uno de ellos se encuentra «intransitable» ante la presencia de hielo sobre la calzada. Qué pasa con Pino Hachado, Icalma, Cardenal Samoré y más.
Según informaron desde Vialidad Nacional el paso fronterizo Pino Hachado se encuentra cerrado al inicio de la jornada de este lunes. El motivo es la intransitabilidad de los caminos.
El domingo este complejo fronterizo cerró antes de su horario previsto por la acumulación de nieve sobre la calzada y el viento blanco que reducía la visibilidad.
Qué pasos fronterizos entre Neuquén y Chile están habilitados este lunes
- Paso Icalma: PASO HABILITADO en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19. Horario de ingreso: de 8 a 17. Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.
- Paso Hua Hum: PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20. Consultar el horario de barcaza. Sectores con hielo y barro.
- Mamuil Malal: PASO HABILITADO en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20. Posible formación de hielo y barro.
- Cardenal Samoré: PASO HABILITADO en horario normal, de 8 a 19. Advertencia por bajas temperaturas. Posible formación de hielo en sectores. Pronóstico de hielo y aguanieve en cotas altas.
