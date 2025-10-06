Protesta en Ruta 65, entre Cipolletti y Allen: Unter moviliza en medio del paro de 48 horas este lunes

El gremio de docentes de Río Negro, Unter, anunció un nuevo cronograma de paro en rechazo a las ofertas salariales del gobierno provincial. Hoy no habrá clases en las escuelas y además habrá una movilización sobre la Ruta Chica entre Cipolletti y Allen. A qué hora empieza y qué otras protestas habrá.

El gremio docente Unter inició ayer con un paro de 48 horas en Río Negro. Esto es en rechazo a la última paritaria, en la que el gobierno ofrecía una sumatoria entre un porcentaje y una suma fija para los salarios de octubre y noviembre.

En este contexto, hoy realizarán una protesta en la zona de Puente 83, sobre Ruta Chica, entre Cipolletti y Allen. La movilización está prevista para las 10 y reclama «salarios dignos, presupuesto para educación y la derogación de las resoluciones 5152/24 y 5154/24».

Aún no está definido si incluirá un corte de tránsito.

Habrá descuento del día de paro y botón de presentismo

Para eso, el Gobierno volvió a habilitar el botón de presentismo en el sitio web oficial de Educación en el módulo «Trámites y Consultas» donde figura el lema «¡Quiero informar que estoy presente!». Ese botón estará habilitado a partir de la medianoche.

«Esta funcionalidad estará visible para el usuario luego de colocar sus datos personales y acceder a la sección respectiva, sobre la parte superior de la pantalla», detalló el ministerio en un comunicado de prensa difundido esta tarde. Indicaron además que los docentes «deberán indicar asistencias, más allá de tener o no carga horaria ese día o tener el cargo relevado».

El trabajador de la educación debe informar dónde cumplión funciones este miércoles, en caso de no adherir al paro.