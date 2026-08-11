Sabrina Rojas confirmó su separación con José Chatruc: “Ya no estamos juntos”

Sabrina Rojas confirmó el final de su relación con José “Pepe” Chatruc, luego de varios meses juntos. La conductora eligió sus redes sociales para comunicar la noticia y explicar los motivos de una ruptura que, según aseguró, se produjo en buenos términos y sin terceros en discordia.

La noticia sorprendió porque apenas unas semanas atrás la pareja se había mostrado consolidada y Rojas había hablado públicamente de su buen momento sentimental. El romance había comenzado a tomar estado público en marzo, primero con algunas salidas, y luego se oficializó frente a las cámaras.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Rojas publicó un mensaje en sus historias de Instagram para contar personalmente la decisión.

“Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, escribió la modelo y conductora.

Sabrina Rojas contó por qué se separó de José Chatruc

Lejos de hablar de una pelea o de un episodio puntual que desencadenara el final, Rojas explicó que el vínculo comenzó a perder la conexión que había tenido en sus primeros meses.

“Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, expresó.

De esta manera, la conductora dejó en claro que la separación fue una decisión conversada entre ambos y descartó versiones relacionadas con terceros.

La relación duró alrededor de seis meses, desde los primeros acercamientos hasta la confirmación de la ruptura. Durante ese tiempo atravesaron diferentes etapas: comenzaron hablando de una amistad que se había transformado en algo más y posteriormente decidieron formalizar el noviazgo.

El mensaje de Sabrina Rojas para Chatruc después de la separación

A pesar de haber decidido terminar la relación, Rojas tuvo palabras especialmente afectuosas para el exfutbolista y destacó el lugar que ocupó en su vida durante estos meses.

“José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años”, expresó, antes de asegurar que conservará la relación como “un hermoso recuerdo”.

El mensaje reforzó la idea de que la ruptura se produjo sin un conflicto público y que ambos mantienen una buena relación.

Qué dijo José Chatruc después del anuncio de Sabrina Rojas

Horas después de que la conductora hiciera pública la separación, José Chatruc también decidió expresarse.

El exfutbolista compartió en sus redes sociales el comunicado de Rojas y acompañó la publicación con un breve mensaje que confirmó que la relación terminó en buenos términos.

“Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri”, escribió Chatruc, según publicó Ciudad Magazine.

Su reacción coincidió con la versión planteada por Rojas: no hubo escándalo ni terceros involucrados, sino una decisión tomada después de conversar sobre el momento que atravesaba la pareja.

Cómo había comenzado la relación de Sabrina Rojas y José Chatruc

Los primeros rumores de romance comenzaron a circular hacia fines de marzo, después de que Rojas y Chatruc fueran vistos compartiendo una cena. En aquel momento, ella todavía evitaba hablar de noviazgo y aseguraba que estaba conociendo al exfutbolista.

La historia avanzó rápidamente. En abril llegaron las primeras imágenes juntos en público y se besaron frente a las cámaras durante una salida al teatro, un gesto que terminó de confirmar que entre ellos existía algo más que una amistad.

Unas semanas después llegó la formalización. En mayo, Chatruc contó públicamente que le había pedido a Rojas que fuera su novia, después de que la conductora bromeara sobre la necesidad de darle un marco más formal al vínculo.

Incluso en julio, poco antes de conocerse la separación, Rojas había hablado sobre su presente sentimental y personal en una entrevista con LA NACION. Allí se mostró atravesando una etapa de mayor seguridad y bienestar personal, mientras la relación con Chatruc formaba parte de ese nuevo momento de su vida.

Finalmente, este lunes 10 de agosto, la propia conductora confirmó que aquella historia había llegado a su fin. Sin reproches públicos ni escándalos, Sabrina Rojas y José Chatruc eligieron despedirse destacando el cariño y los buenos recuerdos que les dejó la relación.