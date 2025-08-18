Resultados del Quini 6: ¡Descubrí si ganaste en el sorteo del 17 de agosto 2025!

¿Jugaste al Quini 6? Este domingo 17 de agosto 2025, el Sorteo 3296 puso en juego otro pozo millonario. Si tenés tu cartón, acá te dejamos todos los resultados para que compruebes si sos el nuevo ganador.

Sorteo Quini 6: Los números del domingo 17 de agosto 2025

TRADICIONAL

02

06

07

30

40

43

Vacante.

LA SEGUNDA

25

26

28

33

34

35

Vacante.

REVANCHA

04

12

17

22

40

44

Vacante.

SIEMPRE SALE

05

10

11

17

24

34

Vacante.

Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 17 de agosto 2025?

Sorprendentemente, el pozo más importante de Quini 6 quedó vacante este domingo 17 de agosto 2025 y tampoco se informaron ganadores con menor cantidad de aciertos.

El siguiente premio de Quini 6, estimado en $4.500 millones, se pone en juego el próximo miércoles, en el sorteo del 20 de agosto 2025 de las 21:15.