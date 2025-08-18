Resultados del Quini 6: ¡Descubrí si ganaste en el sorteo del 17 de agosto 2025!
QUINI 6. Se sorteó un nuevo pozo millonario este domingo 17 de agosto 2025, y el premio mayor quedó vacante. Conocé acá los números sorteados.
¿Jugaste al Quini 6? Este domingo 17 de agosto 2025, el Sorteo 3296 puso en juego otro pozo millonario. Si tenés tu cartón, acá te dejamos todos los resultados para que compruebes si sos el nuevo ganador.
Sorteo Quini 6: Los números del domingo 17 de agosto 2025
TRADICIONAL
- 02
- 06
- 07
- 30
- 40
- 43
Vacante.
LA SEGUNDA
- 25
- 26
- 28
- 33
- 34
- 35
Vacante.
REVANCHA
- 04
- 12
- 17
- 22
- 40
- 44
Vacante.
SIEMPRE SALE
- 05
- 10
- 11
- 17
- 24
- 34
Vacante.
Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 17 de agosto 2025?
Sorprendentemente, el pozo más importante de Quini 6 quedó vacante este domingo 17 de agosto 2025 y tampoco se informaron ganadores con menor cantidad de aciertos.
El siguiente premio de Quini 6, estimado en $4.500 millones, se pone en juego el próximo miércoles, en el sorteo del 20 de agosto 2025 de las 21:15.
