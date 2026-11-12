Río Negro en alerta por tormenta y viento: las zonas donde se registrarán ráfagas de 90 km/h e intensas lluvias con posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su mapa de alertas e informó que varias provincias argentinas recibirán un fuerte temporal que combinará intensas lluvias y viento. En total son seis las jurisdicciones afectadas, entre ellas se encuentra Río Negro.

El organismo nacional adelantó que las condiciones de este 12 de noviembre se podría replicar el viernes y por ello recomendó revisar con antelación el pronóstico del tiempo.

Las zonas de Río Negro en alerta y las horas más complicadas

En su informe actualizado, el Servicio Meteorológico Nacional comunicó que la región este de Río Negro será afectada, principalmente, por tormentas aisladas de variada intensidad.

Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional granizo y ráfagas fuertes. Además señaló que se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados localmente.

También rige una advertencia por vientos que ingresarán desde el sector este con velocidades entre 40 y 80 km/h. Las ráfagas serán las que tomen mayor protagonismos ya que pueden superar los 90 km/h.

Entre las regiones bajo alerta, figura: Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, Meseta de Adolfo Alsina, Meseta de San Antonio y Valcheta.

La franja horaria más complicada será durante la tarde y las condiciones podrían mantenerse toda la noche e incluso marcar el inicio de la jornada del viernes.

Las otras provincias bajo alerta

La alerta por tormenta no alcanza únicamente a Río Negro, se esperan las mismas condiciones para parte de Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Jujuy y Salta.

En cuanto al viento, este también llegará a Buenos Aires y Chubut.