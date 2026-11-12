La cuenta del papa León XIV borró el mensaje donde decía que Argentina «tiene dos papas»

El Santo Pontífice publicó el mensaje en su perfil oficial de "X", tras su visita a la Argentina.

La visita del papa León XIV a la Argentina concluyó este miércoles con una masiva convocatoria y un fuerte clima de emoción en distintos puntos del país. La atención de los fieles y de los analistas políticos se desvió rápidamente hacia las plataformas digitales tras una llamativa decisión institucional.

Minutos después de que el pontífice abandonara el suelo nacional rumbo a Perú, la cuenta oficial de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en la red social X emitió un comunicado de despedida. El texto inicial agradecía el afecto recibido durante los días previos y dejaba una frase contundente sobre la relación histórica entre el papado y el país.

El impacto del mensaje y la rápida viralización

En esa publicación inicial, el mensaje señalaba textualmente que la Argentina «desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción». La alusión directa hacía referencia tanto a Francisco como al propio León XIV, quien se mostró profundamente conmovido por el cariño de los fieles locales.

Según informó el medio Clarín, el posteo acumuló rápidamente miles de reproducciones y comentarios en cuestión de minutos, transformándose en el centro de atención de los principales portales de noticias. Numerosos usuarios rescataron la frase como un gesto de profunda cercanía y hermandad espiritual por parte de la máxima autoridad eclesiástica.

El mensaje en su perfil oficial de «X» del papa León XIV. Horas después fue borrado.

Sin embargo, avanzada la noche y mientras el vuelo papal sobrevolaba la región con destino a territorio peruano, la publicación desapareció de manera abrupta de los perfiles oficiales. Esta situación causó sorpresa generalizada entre los seguidores y abrió espacio a múltiples especulaciones sobre los motivos detrás de la censura interna.

Hasta el momento, las autoridades del Vaticano no emitieron un comunicado oficial para explicar las razones de la supresión del tuit. Diversos especialistas en comunicación eclesiástica comenzaron a evaluar diferentes hipótesis en torno a la conveniencia institucional de la declaración.

Los posibles motivos diplomáticos y las repercusiones regionales

Entre las lecturas que predominan en el ámbito diplomático, se baraja la posibilidad de que la mención a una nueva nacionalidad papal haya sido evaluada como un exceso protocolar. Al tratarse de un Jefe de Estado y de una figura de alcance universal, el uso de términos identitarios locales podría haber generado desequilibrios en la agenda internacional de la gira.

El papa León XIV partió desde Ezeiza hacia Perú, tras cuatro días de visita en la Argentina. (Foto: Clarín Fotografía)

Más allá del episodio digital y la posterior eliminación del mensaje, la visita de León XIV dejó un saldo altamente positivo en términos de participación popular y gestos de unidad. Las muestras de afecto masivo en Buenos Aires y en la Basílica de Luján consolidaron un vínculo pastoral que trascendió ampliamente la anécdota de las redes sociales.

Asimismo, no se descarta que se hayan considerado posibles lecturas encontradas en otros países de Latinoamérica, especialmente en Perú, donde el pontífice continuó de manera inmediata con sus compromisos oficiales. Cuidar el equilibrio diplomático regional suele ser una máxima estricta en los desplazamientos de la Santa Sede.