Investigan un presunto homicidio en Las Perlas: un hombre murió estrangulado y su hermano quedó detenido

Personal policial y peritos trabajaron en una vivienda para relevar indicios y esclarecer lo ocurrido.

Un hombre de 36 años, identificado como Fabio Cayetano Miranda, murió durante la noche del miércoles en el barrio NYC de Las Perlas, luego de una pelea familiar. Por el hecho quedó detenido su hermano, de 44 años, señalado como presunto autor de una agresión que habría terminado con un estrangulamiento.

El episodio ocurrió cerca de la medianoche en una vivienda de la manzana 11, lote 20, en un sector de la toma. La subcomisaría 82° intervino después de que otro de los hermanos se presentara en la dependencia y alertara sobre una violenta disputa familiar y que uno de ellos podía estar muerto.

El cuerpo fue encontrado en la vivienda

Tras recibir el aviso, una patrulla se dirigió al domicilio y encontró a Miranda tendido en el suelo, sin signos vitales. Personal médico de una ambulancia confirmó el fallecimiento.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, la víctima habría atravesado un episodio bajo los efectos de estupefacientes antes de que su hermano mayor lo redujera y lo estrangulara con sus propios brazos.

El hombre de 44 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Pericias para establecer cómo ocurrió la pelea

En el lugar trabajaron el fiscal Martín Pezzetta y el fiscal jefe Gustavo Herrera, junto con efectivos de la Subcomisaría 82° y personal del Gabinete de Criminalística. También intervino el médico policial, por disposición del fiscal de turno.

La intervención policial se inició con ese aviso y permitió preservar el lugar para las tareas periciales. Los investigadores deberán determinar qué ocurrió durante el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada uno de los hermanos.

Los peritajes buscarán establecer las circunstancias de la muerte y reconstruir la secuencia de la pelea entre los dos hermanos. La causa continúa en etapa de investigación.