Calor de 35°C, viento con ráfagas de 90 km/h y lluvias: cómo estará el tiempo en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma

Del calor intenso al temporal: las condiciones climáticas volvieron a cambiar en la Patagonia con fenómenos que regresan con fuerza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y, tras emitir una alerta por tormentas y viento para el este de Río Negro, advirtió que este jueves 12 de noviembre estará marcado por altas temperaturas, intensas ráfagas de viento y probabilidad de lluvias.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el organismo nacional, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 26°C hacia la noche. Hacia la mañana y la tarde se prevén precipitaciones con una probabilidad del 10 al 40%, mientras que el viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h, con ráfagas de 60 km/h.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 15°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 34°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 26°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.

General Roca: Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 15°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 35°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 26°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una máxima de 22°C y una mínima de 17°C, con probabilidad de lluvias durante la mañana. Hacia la tarde se intensificará el viento, que alcanzará velocidades de hasta 31 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 5°C, viento de 0 – 2 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 22°C, viento de 23 – 31 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 17°C, viento de 7 – 12 km/h.

San Carlos de Bariloche: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 4°C, viento de 0 – 2 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 20°C, viento de 23 – 31 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 15°C, viento de 0 – 2 km/h.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina en esta ocasión está bajo alerta por viento y tormenta. Según el informe del SMN, se prevé una jornada complicada que estará marcada por tormentas aisladas de variada intensidad y vientos del sector este con velocidades entre 40 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: