Calor de 35°C, viento con ráfagas de 90 km/h y lluvias: cómo estará el tiempo en el Alto Valle, la Cordillera y Viedma
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico del tiempo para este jueves 12 de noviembre. Mirá qué condiciones se esperan en ciudades como Roca, Neuquén, Bariloche, Villa La Angostura, Viedma y San Antonio Oeste.
Del calor intenso al temporal: las condiciones climáticas volvieron a cambiar en la Patagonia con fenómenos que regresan con fuerza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico y, tras emitir una alerta por tormentas y viento para el este de Río Negro, advirtió que este jueves 12 de noviembre estará marcado por altas temperaturas, intensas ráfagas de viento y probabilidad de lluvias.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle
De acuerdo con el organismo nacional, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 26°C hacia la noche. Hacia la mañana y la tarde se prevén precipitaciones con una probabilidad del 10 al 40%, mientras que el viento alcanzará velocidades de hasta 41 km/h, con ráfagas de 60 km/h.
Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:
- Neuquén:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 15°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 34°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 26°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- General Roca:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 15°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 35°C, viento de 23 – 31 km/h, ráfagas de 42 – 50 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 26°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 51 – 59 km/h.
El pronóstico del tiempo para la cordillera
En la cordillera se espera una máxima de 22°C y una mínima de 17°C, con probabilidad de lluvias durante la mañana. Hacia la tarde se intensificará el viento, que alcanzará velocidades de hasta 31 km/h.
Este es el pronóstico detallado para Bariloche y Villa La Angostura:
- Villa La Angostura:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 5°C, viento de 0 – 2 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 22°C, viento de 23 – 31 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 17°C, viento de 7 – 12 km/h.
- San Carlos de Bariloche:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 0 – 10%, temperatura de 4°C, viento de 0 – 2 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 20°C, viento de 23 – 31 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 15°C, viento de 0 – 2 km/h.
El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste
La costa rionegrina en esta ocasión está bajo alerta por viento y tormenta. Según el informe del SMN, se prevé una jornada complicada que estará marcada por tormentas aisladas de variada intensidad y vientos del sector este con velocidades entre 40 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste:
- Viedma:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 10°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 70 – 100%, temperatura de 25°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 79 – 87 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 70 – 100%, temperatura de 20°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 79 – 87 km/h.
- San Antonio Oeste:
- Mañana: Probabilidad de precipitación de 10 – 40%, temperatura de 10°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 60 – 69 km/h.
- Tarde: Probabilidad de precipitación de 70 – 100%, temperatura de 24°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 79 – 87 km/h.
- Noche: Probabilidad de precipitación de 70 – 100%, temperatura de 19°C, viento de 32 – 41 km/h, ráfagas de 79 – 87 km/h.
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