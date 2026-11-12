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Servicio a la comunidad: CALF comunicó un corte de luz para este viernes 13 de noviembre en Neuquén

Las interrupción responde a tareas de modernización y mantenimiento. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este viernes 13 de noviembre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este 13 de noviembre

CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:

HorarioZona AfectadaMotivo del Trabajo
07:30 a 12:30Rincón Club de CampoModernización del sistema de medición y mantenimiento preventivo de la red de distribución y subestaciones transformadoras para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores de la capital provincial este viernes 13 de noviembre.

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