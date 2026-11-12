Encontraron a un hombre muerto en una zona rural de Neuquén: el cuerpo estaba desnudo y en avanzado estado de descomposición

La Justicia de Neuquén abrió una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una zona rural ubicada entre Plaza Huincul y Picún Leufú. Si bien aún restan esclarecer las causas de muerte, las primeras pericias indicaron que llevaría varios días en el lugar, dado su estado.

Muerto en Neuquén: qué se sabe del hallazgo

El hallazgo se produjo el miércoles 11 de noviembre por la tarde, en inmediaciones de un paraje conocido como Rankil Co que se encuentra sobre el corredor de la Ruta Provincial 17, entre las localidades de Plaza Huincul y Picún Leufú.

Desde el Ministerio Público confirmaron el hecho a Diario RÍO NEGRO e indicaron que interviene el fiscal jefe Gastón Liotard. Asimismo, precisaron que el cuerpo se encontraba desnudo y resaltaron que la muerte databa de varios días atrás.

Por las condiciones en las que fue hallado, todavía no se lo pudo identificar. Si bien se ordenó realizarle una autopsia, se adelantó que los resultados podrían demorar varios días.