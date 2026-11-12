Inflación de octubre 2026: a qué hora se sabrá si el IPC cumplió con las proyecciones y se ubicó por debajo del 2%

Comienza la cuenta regresiva y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al décimo mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y lo hará este jueves 12 de noviembre.

IPC de octubre 2026: a qué hora se conocerá la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec ya tiene los datos y se prepara para la difusión del informe que permitirá ver la evolución económica de octubre a nivel nacional. Si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo fue la situación en las provincias de Neuquén y Río Negro.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico revelará el dato general del IPC que representa el total de hogares del país.

El primer dato que se conocerá será el de Río Negro, que suele publicar su medición a las 12 del mediodía, aunque el mes pasado registró demoras y la difundió un día después que el organismo nacional. En Neuquén, en tanto, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16, casi en simultáneo con el informe del Indec.

Las proyecciones de las consultoras

Las consultoras privadas realizaron sus estimaciones para octubre y proyectaron que la inflación se mantendría sin grandes variaciones respecto de los últimos meses, en torno al 2%.

Aunque la dinámica de precios venía desacelerándose desde abril, a partir de julio se intercalaron meses de suba con otros de ralentización en el ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según los analistas, en octubre se habría registrado una leve moderación tras el avance de septiembre.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de pronósticos privados, ubicó el dato del décimo mes de 2026 en el 1,8% y proyectó una variación interanual del 30,4% hacia fin de año.

Por su parte, la Fundación Libertad y Progreso coincidió en estimar el registro mensual en el 1,8%. De confirmarse este guarismo, la inflación acumulada en lo que va del año alcanzaría el 25,9%, mientras que la comparación interanual se situaría en el 32,7%.

Desde Equilibra también calcularon un IPC del 1,8% -lo que implica un descenso de 0,1 puntos porcentuales frente a septiembre- y previeron una baja similar en el componente núcleo, que pasaría al 1,6%. Al detallar el resultado, explicaron que «los precios estacionales liderarían por segundo mes consecutivo (+2,7%), impulsados por verduras (5,4%)», y agregaron que «los regulados subieron 1,8%, con transporte público (+3,3%) por encima del resto».

En sintonía con estas mediciones, C&T Asesores Económicos precisó un alza del 1,9%, «influida por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio».

Analytica, en tanto, registró una variación semanal del 0,5% y un promedio de cuatro semanas del 2,3%. Entre las principales subas destacó a verduras (5,9%) y pan y cereales (3,4%), mientras que en el extremo opuesto ubicó a bebidas (aguas, gaseosas y jugos) y pescados, con incrementos promediados del 1,1%.

Como referencia, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires -que suele funcionar como anticipo del dato nacional- alcanzó el 1,9% en octubre. De este modo, marcó una leve aceleración respecto de septiembre (1,8%) y sumó su segundo mes consecutivo en alza.