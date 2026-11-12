Doble giro astrológico este viernes 13: Mercurio y Venus cambian de rumbo y estos 5 signos podrían beneficiarse

Noviembre de 2026 trae uno de los movimientos astrológicos más interesantes del mes. Este viernes 13, Mercurio y Venus terminan sus períodos retrógrados prácticamente al mismo tiempo, un acontecimiento que, dentro de la astrología, simboliza el cierre de etapas de revisión y el comienzo de un período de mayor claridad en las relaciones, la comunicación y las decisiones económicas.

Según el calendario astrológico de Cafe Astrology, Mercurio recuperará su movimiento directo en Escorpio, mientras que Venus hará lo mismo en Libra. Ambos cambios se producirán el viernes 13 de noviembre, una coincidencia que los astrólogos interpretan como una oportunidad para revisar situaciones pendientes y recuperar proyectos que habían quedado en pausa.

Mercurio y Venus dejan de estar retrógrados: qué pasará el viernes 13 de noviembre

Mercurio comenzó su retrogradación el 24 de octubre en Escorpio y finalizará este proceso el viernes 13 de noviembre.

En astrología, este planeta está asociado con la comunicación, los pensamientos, los acuerdos y los desplazamientos. Durante su etapa retrógrada, tradicionalmente se recomienda revisar decisiones y prestar atención a posibles malentendidos.

Venus, por su parte, comenzó a retrogradar el 3 de octubre y también retomará su movimiento directo el viernes 13, esta vez desde Libra.

Este planeta representa simbólicamente el amor, los vínculos afectivos, la belleza, el placer y los valores personales.

La coincidencia de ambos movimientos es interpretada como una invitación a recuperar la confianza, ordenar las emociones y comenzar a mirar hacia adelante.

Los cinco signos que podrían sentirse más favorecidos por este cambio astrológico

Aunque el tránsito involucra a todo el zodíaco, algunas interpretaciones astrológicas destacan a cinco signos por su relación con Mercurio, Venus y los sectores zodiacales donde ocurren los movimientos.

Géminis: conversaciones que pueden abrir nuevas puertas

Géminis está regido por Mercurio, por lo que el final de su retrogradación representa simbólicamente una etapa de mayor claridad.

Podría ser un buen momento para retomar conversaciones pendientes, organizar proyectos laborales y expresar sentimientos que habían quedado guardados.

Consejo astrológico: animate a hablar, pero escuchá también lo que los demás tienen para decir.

Virgo: decisiones laborales y asuntos pendientes

Virgo también está regido por Mercurio. Por eso, este cambio puede interpretarse como una oportunidad para recuperar el orden y avanzar con temas que requerían una segunda revisión.

Los proyectos profesionales, los estudios y la organización económica pueden ocupar un lugar importante.

Consejo astrológico: aprovechá la claridad para establecer prioridades, sin apresurar las decisiones.

Libra: una nueva etapa para el amor y las relaciones

Libra será uno de los protagonistas del viernes 13, porque Venus, su planeta regente, finalizará su retrogradación dentro de este signo.

Desde la astrología, este movimiento representa una oportunidad para revisar los vínculos, recuperar la armonía y definir qué relaciones merecen continuar.

También puede ser un momento simbólico para fortalecer la autoestima y reconocer las propias necesidades.

Consejo astrológico: no tengas miedo de establecer límites y expresar lo que esperás de una relación.

Tauro: cambios positivos en las prioridades personales

Tauro comparte con Libra la influencia de Venus, por lo que este tránsito también puede resultar significativo.

El final de la retrogradación invita a revisar asuntos económicos, relaciones afectivas y decisiones relacionadas con el bienestar.

Consejo astrológico: elegí aquello que te aporte estabilidad y evitá compromisos que no respondan a tus verdaderas prioridades.

Escorpio: el momento de dejar atrás una etapa

Mercurio finalizará su retrogradación en Escorpio, signo que además atraviesa su temporada solar.

Esta combinación puede representar un momento de transformación personal, claridad emocional y decisiones importantes.

Consejo astrológico: utilizá lo aprendido durante las últimas semanas para avanzar sin repetir situaciones del pasado.

Cómo influirá el final de Mercurio y Venus retrógrados en los demás signos

Aries: la energía del cambio invita a revisar acuerdos, relaciones y compromisos compartidos. Será importante evitar las decisiones impulsivas.

Cáncer: una conversación sentimental podría ayudar a aclarar sentimientos. El tránsito favorece simbólicamente la reconciliación con las propias emociones.

Leo: los asuntos familiares y las relaciones cercanas pueden adquirir mayor protagonismo. Buen momento para recuperar el diálogo.

Sagitario: el movimiento invita a dejar atrás dudas y preparar nuevos proyectos. La comunicación será importante para avanzar con mayor confianza.

Capricornio: las relaciones profesionales y los objetivos económicos pueden requerir nuevas decisiones. Conviene revisar las condiciones antes de asumir compromisos.

Acuario: pueden aparecer nuevas perspectivas sobre el trabajo, los estudios y los vínculos. La flexibilidad será una herramienta importante.

Piscis: el tránsito propone ordenar emociones, revisar expectativas y encontrar mayor claridad en las relaciones personales.

Qué hacer cuando termina Mercurio retrógrado, según la astrología

El final de una retrogradación no significa que todos los problemas desaparezcan inmediatamente.

De acuerdo con la interpretación astrológica tradicional, los días posteriores pueden utilizarse para recuperar actividades que habían quedado pendientes.

Entre las recomendaciones simbólicas aparecen:

Retomar conversaciones importantes que habían sido postergadas.

que habían sido postergadas. Revisar acuerdos laborales y económicos antes de tomar decisiones.

antes de tomar decisiones. Reflexionar sobre las relaciones afectivas y los cambios que cada persona necesita.

y los cambios que cada persona necesita. Organizar nuevos proyectos con objetivos realistas.

con objetivos realistas. Dejar atrás situaciones repetitivas que ya no aportan bienestar.

Por qué este viernes 13 puede marcar un antes y un después para algunos signos

La coincidencia entre el final de Mercurio retrógrado en Escorpio y Venus retrógrado en Libra ofrece una lectura astrológica centrada en dos aspectos fundamentales: la manera de comunicarnos y la forma en que construimos nuestras relaciones.

Mientras Mercurio representa la claridad mental y el intercambio de ideas, Venus simboliza los afectos, los deseos y las prioridades personales.

Géminis, Virgo, Libra, Tauro y Escorpio aparecen entre los signos especialmente vinculados con este doble movimiento.

La recomendación general es aprovechar el momento para reflexionar sobre lo aprendido durante las últimas semanas y avanzar con mayor conciencia.

El mensaje astrológico del viernes 13 de noviembre es claro: cerrar lo pendiente, recuperar la confianza y abrir espacio para nuevas oportunidades.