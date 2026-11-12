Crimen en Bariloche: una pelea, dos ataques y el regreso armado que terminó con un hombre muerto

Los dos presuntos autores del ataque a puñaladas que terminó con la vida de Nelson Guerra en la tarde-noche del último lunes quedaron ayer formalmente imputados por el hecho, sin oposición de sus abogados defensores. Sin embargo, anticiparon su propósito de ofrecer otra teoría del caso, enmarcada en disputas previas y agresiones cruzadas entre dos grupos, de las que también participó la víctima.

La imputación expuesta en una audiencia realizada en la mañana de ayer y validada por el juez de Garantías Juan Pablo Laurence responsabilizó por el crimen a Jonathan Vergara (de 39 años) y Pablo Vergara (21), quienes acometieron con armas blancas a Guerra en el patio de una vivienda ubicada en la calle Diagonal Gutiérrez casi Morales, de Bariloche, y le provocaron varias heridas cortopunzantes de extrema gravedad en el abdomen, tórax, cuello y cuero cabelludo. La víctima, que fue malherida, logró movilizarse hasta dentro de la casa, pero sufrió un abundante sangrado y murió antes de recibir auxilio.

La autopsia posterior determinó que Guerra tenía al menos diez heridas de arma blanca y las que resultaron mortales fueron las del cuello y la zona torácica. Según lo relatado por los fiscales Betiana Cendón y Marcos Sosa Lukman, está demostrado que los atacantes actuaron llegaron al lugar luego de un incidente previo y sus conductas no fueron espontáneas sino productode una “convergencia intencional” con propósito homicida.

El ataque que desembocó en el asesinato de Guerra estuvo precedido de otro que contribuyó a enconar los ánimos y en el que resultaron heridos de bala otros dos sujetos, Joel Rojel y Nicolás Vergara. El primero de ellos aun permanece internado en terapia intensiva con “riesgo de vida”, mientras que el segundo ya fue dado de alta.

Este primer episodio fue objeto de una formulación de cargos independiente, por tentativa de homicidio, en la que quedaron sujetos a la investigación y bajo prisión preventiva Facundo Rojel, de 30 años y Juan Vergara, de 32. El primero de ellos habría sido el autor de los disparos y el otro está acusado de prestar una colaboración indispensable.

El Ministerio Público Fiscal decidió desdoblar la acusación en dos hechos autónomos, aunque ambos tienen origen común en una disputa que enfrenta a dos familias, con el dato extra de que Guerra -la víctima fatal- no integra ninguna, y solo era residente en el predio donde ocurrió la pelea.

Sosa Lukman dijo a modo de resumen que en total hubo seis personas involucradas. Una terminó fallecida, otra con heridas de suma gravedad y los cuatro restantes están detenidos, dos de ellos imputados del homicidio.

Reconoció que dilucidar lo ocurrido no resultó sencillo y que fue de suma utilidad el relato de dos vecinas que fueron testigos directas de la pelea. Una de ellas aportó un registro de video que fue determinante para esclarecer los roles de cada uno de los participantes, luego de cotejar el porte físico y las vestimentas. Algunos de ellos fueron los agredidos en el primero de los hechos, del tipo “emboscada”, y luego fueron los agresores en el segundo momento, caracterizado como una represalia.

La fiscal Cendón destacó que la pelea familiar/vecinal entablada por los Rojel y los Mansilla ya había generado al menos cuatro “legajos” en la Justicia de Familia y que está a la vista que las medidas adoptadas en ese ámbito no fueron efectivas para atenuar el conflicto.

Agresiones en serie, con el peor desenlace

Según Sosa Lukman, el espiral de violencia se inició en la tarde del lunes, alrededor de las 19.30, cuando algunos miembros de las familias Rogel y Vergara llegaron al domicilio de sus parientes y fueron repelidos con armas de fuego, en el episodio que dejó los primeros heridos. Los agredidos que no fueron alcanzados por las balas huyeron a la carrera e instantes después resolvieron volver, armados con puñales, “y es allí cuando se produce el homicidio”.

El fiscal dijo que hay una grabación que contribuyó a identificar a los participantes y el rol de cada uno. Aclaró que “el primer hecho ya había cesado, cuando las dos personas traídas a esta audiencia (la del homicidio) tomaron la decisión de volver al lugar” decididos a tomar venganza.

Esa hipótesis fue refutada por el abogado defensor Horacio Brucellaria, quien sostuvo que “no hay dos momentos, hay un solo acto sin solución de continuidad”. También restó valor al video y cuestionó la interpretación que hicieron los fiscales. Señaló que el registro “es de mala calidad y no permite ver lo ocurrido de manera tan certera y elocuente como pretende la fiscalía”.

Sostuvo además que Guerra no jugó un rol pasivo, y tenía también un hierro con el cual intentó agredir a sus atacantes. Sugirió así que el propósito de la defensa será el de reunir elementos para fundar una figura penal distinta, regida por la legítima defensa.

Brucellaria insistió en que hubo un primer incidente a tiros, que los agredidos pidieron auxilio en la calle “pero todo continuó, fue un solo momento”. Pero Sosa Lukman defendió su criterio de desdoblar los hechos y atribuyó la participación del homicidio “en coautoría”, de Pablo y Jonathan Vergara.

La formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva, a pesar de los reparos, no fueron confrontadas por la defensa. El juez Laurence las tuvo por válidas, tras considerar cumplidos los requisitos del código procesal penal y la “verosimilitud del derecho”.

También tuvo en cuenta los “riesgos procesales” de entorpecimiento de la investigación, debido a que no fueron halladas las armas empleadas y existen testigos que son vecinas lindantes y es indispensable que puedan comparecer en el juicio sin presiones.

Laurence habilitó un período de investigación de cuatro meses y también subrayó, al resolver, que la violenta situación generada en el predio de calle Diagonal Gutiérrez fue producto de “un conflicto de índole familiar” que ya ameritó la intervención de otro fuero juidicial, pero sin que se haya logrado procurar “una baja en la tensión”.

A pedido de la defensa, el juez ordenó gestionar que los dos imputados del homicidio sean alojados juntos en la comisaría 27, de haber disponibilidad. Un pedido similar formularon también los imputados por la tentativa de homicidio.