Franco Colapinto, sin excusas: «Iba realmente muy lento, no hubo mucho por hacer»

A barajar y dar de nuevo. Nada resultó como se esperaba en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, una de las competencias más complejas para el argentino Franco Colapinto y el equipo Alpine en la presente temporada.

El pilarense no tuvo chances de pelear por los puntos y repetir lo hecho en las pasadas dos competencias. Por el contrario, las pobres prestaciones de su máquina apenas le permitieron arribar 15° en la clasificación final.

Complicada primera vuelta, pequeño despiste, desacertada estrategia (quedó atascado en el tráfico del fondo) y poco ritmo de competencia. Nada resultó favorable para el argentino hoy en el Hungaroring.

👎 Muy decepcionado con el auto.



🎧 Así fue la radio entre @FranColapinto y Stuart Barlow tras finalizar el Gran Premio de Hungría.#F1 #HungarianGP #Colapinto pic.twitter.com/uU1ZYyplbI — Carburando (@CarburandoTV) July 26, 2026

«Después del a largada me quedé trabado atrás de Pierre (Gasly), y en la curva 4 se me movió mucho el auto y me fui un poco afuera. Fue una pena perder esos puestos y quedar estancado ahí», describió Franco sobre el comienzo de la carrera.

«No sé si se rompió algo en esa maniobra (por el despiste). Fue muy raro, iba realmente muy lento, sin nada de grip durante toda la carrera. Hay que tratar de entender qué le pasó al auto», agregó Colapinto.

Afortunadamente, el Mundial 2026 ingresó en receso, un mes de parate que Alpine tratará de aprovechar para aplicar las mejoras prometidas y recobrar la competitividad de los monoplazas. Pues, el francés Gasly tampoco pudo destacarse hoy (finalizó 12°).

«Voy a descansar un pooco. Viene bien resetear un poco y empezar denuevo. Vendrán bien estos días para trabajar en el auto e intentar mejorar», cerró el argentino, que volverá a correr el 23 de agosto en Zandvoort (Países Bajos).