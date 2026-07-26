Brasil llamó a consulta a su embajador en Argentina tras las críticas de Javier Milei a Lula da Silva

La relación bilateral con el principal socio comercial de la Argentina suma un nuevo capítulo de fricción. El canciller brasileño Mauro Vieira dispuso llamar a consulta a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, tras las declaraciones que el presidente Javier Milei realizó contra su par Luiz Inácio Lula da Silva durante una actividad partidaria en San Pablo.

El diplomático viajará a Brasilia en las próximas horas para evaluar el escenario con las autoridades de su país, en un gesto que refleja la inquietud del Palacio de Itamaraty ante las crecientes diferencias políticas entre ambos gobiernos.

Las declaraciones en San Pablo y la postura de Itamaraty

El origen de la medida se remonta a la participación de Javier Milei en la convención del Partido Liberal, donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones del 4 de octubre.

Durante su intervención, el mandatario argentino calificó a Lula de «presidiario», «ladrón» y «basura socialista», al tiempo que cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Asimismo, sostuvo que el gigante sudamericano enfrenta un «Riesgo Lula» y advirtió sobre posibles complicaciones financieras si no se aplican reformas fiscales.

Desde el gobierno brasileño consideraron que las manifestaciones en un acto de campaña en su propio territorio constituyeron una intromisión en los asuntos internos del país. Integrantes del gabinete de Lula y autoridades del Poder Judicial expresaron su rechazo a las expresiones del jefe de Estado argentino, señalando que distorsionan el trato institucional esperado entre naciones aliadas.

Una agenda concentrada en el ámbito político

La comitiva oficial argentina, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, no mantuvo contactos formales con representantes del Ejecutivo brasileño.

La agenda del Presidente incluyó un encuentro previo con el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, quien le otorgó la Orden de Ipiranga.

A pesar de las marcadas discrepancias ideológicas, las administraciones de ambos países habían intentado mantener los canales operativos para resguardar la relación económica. Brasil continúa siendo el destino primario de diversas exportaciones argentinas y un socio estratégico dentro del Mercosur, por lo que este nuevo cortocircuito es seguido con atención por el sector empresarial e industrial.