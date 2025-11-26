Jubilados ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025 con aumento, bono de $70.000 y aguinaldo

Diciembre 2025 llega con definiciones claves para el bolsillo de los jubilados y pensionados. ANSES confirmó los detalles del último calendario de pagos del año, que incluirá tres componentes fundamentales: el haber mensual con aumento, el medio aguinaldo y el bono de refuerzo de $70.000.

Para quienes organizan sus gastos de cara a las fiestas de fin de año, el dato central es la actualización de los montos de jubilaciones y pensiones. Según la fórmula de movilidad vigente, en diciembre 2025 se aplica un incremento del 2,3% basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

ANSES. La calculadora de diciembre 2025: montos finales

El aumento previsto por ANSES para diciembre 2025 impacta directamente en todas las prestaciones, pero la configuración final del cobro depende de la categoría. Así quedan las cifras oficiales tras el decreto:

Jubilación mínima: e básico sube a $340.879,59 .

e básico sube a . Jubilación máxima: el tope se actualiza a $2.293.796,92 .

el tope se actualiza a . PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): queda en $272.703,67 .

queda en . PNC (Pensiones No Contributivas): se fijan en $238.615,71.

ANSES: ¿Quiénes cobran el bono de 70 mil en diciembre 2025?

El Gobierno de Javier Milei ratificó la continuidad del bono extraordinario que paga ANSES en diciembre 2025, destinado a proteger el poder de compra de los sectores de menores ingresos.

Cobran el total ($70.000): quienes perciben la jubilación mínima ($340.880).

quienes perciben la jubilación mínima ($340.880). Cobran un proporcional: aquellos que superan la mínima pero no alcanzan el tope establecido (la suma de la mínima más el bono). ANSES cubrirá la diferencia hasta llegar a ese umbral.

ANSES: ¿Cuánto cobran jubilados y pensionados de bolsillo en diciembre 2025?

Sin contar el aguinaldo de diciembre 2025 (que se liquida en la misma fecha), estos son los pisos de ingresos asegurados para el último mes del año sumando el haber y el refuerzo:

Jubilación mínima + Bono: Percibirán un total de $410.879,59 .

Percibirán un total de . PUAM + Bono: El monto asciende a $342.703,67 .

El monto asciende a . PNC + Bono: El total será de $308.615,71.

El dato clave: a estos valores finales se les deberá sumar el Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo), que corresponde al 50% del mejor haber percibido en el semestre, lo que representará un extra para cerrar el 2025.