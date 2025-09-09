Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre 2025: qué monto rige y qué pasará en octubre

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) está garantizado por la Constitución Nacional y se define como el piso de ingresos que puede percibir un empleado como retribución por su trabajo. A la hora de definir estos montos se tienen en cuenta diversos factores. En esta nota te contamos qué monto rige en septiembre 2025 y qué pasará en octubre.

Salario Mínimo, Vital y Móvil: qué monto rige en septiembre 2025

Como mencionamos al principio, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) está garantizado por la Constitución Nacional y se define como el piso de ingresos que puede percibir un empleado como retribución por su trabajo.

A la hora de definir estos montos se deben tener en cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias, al igual que factores como los requerimientos del desarrollo económico y niveles de productividad.

La denominación «vital» remarca la importancia de que el salario mínimo sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia. Mientras que, la palabra «móvil» busca que se ajuste de manera periódica para que se pueda mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Tras la última actualización de agosto, el salario mínimo se mantiene en $322.200 mensuales durante septiembre de 2025. Este monto corresponde a una jornada laboral de 48 horas semanales, mientras que el valor por hora se fija en $1.610, recordó iProfesional en su sitio web.

Qué pasará con el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre 2025

El valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil es determinado por el Consejo Nacional del Empleo, que lo ajusta periódicamente. Se espera que el Gobierno Nacional convoque a los integrantes en las próximas semanas para fijar el monto de octubre 2025.

En ese contexto, no se descarta que se termine el próximo valor del SMVM se establezca por decreto, ante la falta de acuerdo de las partes, como ya ocurrió en otras oportunidades.